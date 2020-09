De Boer ziet ‘fantastische ontwikkeling’ bij Ajax: ‘Hij kan de revelatie worden’

Het lijkt erop dat Perr Schuurs zondagmiddag aan de aftrap verschijnt als Ajax het Eredivisie-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De twintigjarige verdediger lijkt in Amsterdam de opvolger te worden van Joël Veltman, die naar Brighton & Hove Albion vertrokken is. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports klinken lovende geluiden over Schuurs.

“Je ziet gewoon een fantastische ontwikkeling bij deze jongen. Hij heeft even een aanloopperiode nodig gehad. Het is lastig als je uit Limburg komt, het is in Amsterdam meer recht voor zijn raap. Zijn body is nog wat kinderlijk, maar dat gaat veranderen. Hij is snel en kan fantastisch voetballen, vind ik. Hij heeft een fantastische lange pass, wat Van Dijk ook kan. Ook over de grond. Hij kan een revelatie worden dit seizoen”, zo vertelt Frank de Boer over Schuurs.

“Ik heb hem vorig seizoen in de voorbereiding tegen Watford zien spelen. Hij stond toen tegen een sterke spits, maar hij had hem helemaal in zijn zak. Indribbelen, passing: ik denk dat hij dit jaar echt gaan doorbreken. Hij kan nog wat agressiever worden”, zo haakt Nordin Amrabat in. Schuurs kwam vorig seizoen tot zeventien officiële wedstrijden voor Ajax, terwijl hij een jaar eerder tot vier optredens kwam. De Amsterdammers namen hem in 2018 over van Fortuna Sittard.

“Het indribbelen was zijn grote manco vorig seizoen, ze lieten hem aan de bal”, stelt Hans Kraay junior. Zowel de Boer als Amrabat denkt dat dit vooral te maken heeft met vertrouwen. “Als hij vertrouwen krijgt van de media, zijn ploeggenoten en de fans, wordt dit jaar zijn doorbraak”, reageert Amrabat. De Boer denkt overigens dat Ajax het vertrek van Donny van de Beek en Hakim Ziyech eenvoudig moet kunnen opvangen. “Als je Gravenberch ziet, ook bij Jong Oranje, dan zie je dat hij ook wel een balletje kan trappen. Antony is natuurlijk meer een buitenspeler, maar Ajax zal dat gemis goed gaan opvangen. Alleen wel op een andere manier.”