KNVB krijgt afwijzing van ‘ideale kandidaat-bondscoach’ te horen

Frank Rijkaard wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. Volgens de krant heeft de KNVB de clubloze trainer benaderd om terug te keren als bondscoach, een functie die hij tussen 1998 en 2000 al invulde. Rijkaard ziet het echter niet zitten om zijn rentree te maken in het profvoetbal.

Directeurs Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma van de KNVB zagen in Rijkaard de ideale kandidaat-bondscoach en iemand die perfect paste in het profiel dat was opgesteld na het vertrek van Ronald Koeman, zo klinkt het. Inmiddels is men doorgeschakeld naar de volgende kandidaat en diens beschikbaarheid. De KNVB blijft hopen de permanente opvolger van Koeman voor de volgende drie interlands in oktober tegen Mexico, Bosnië en Herzogovina en Italië te kunnen presenteren.

Het bondscoachschap was de eerste trainersfunctie die Rijkaard bekleedde in de voetballerij. Hij werd na zijn actieve carrière tijdelijk assistent-bondscoach van Guus Hiddink in januari 1998. In september van dat jaar, in de aanloop naar het EK 2000, werd Rijkaard benoemd tot bondscoach. Hij loodste Oranje op het EK naar de halve finales. Vervolgens stond hij aan het roer bij Sparta Rotterdam, Barcelona, Galatasaray en als laatste bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië, tussen juni 2011 en januari 2013.

Dat Rijkaard bedankt voor een terugkeer, is geen grote verrassing. De 57-jarige voormalig topvoetballer heeft meermaals aangegeven niet te zullen terugkeren als trainer. Desondanks viel zijn naam na het vertrek van Koeman regelmatig bij Oranje. Zo pleitte Wim Kieft in een column in De Telegraaf voor de aanstelling van Rijkaard en daar sloot Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, zich bij aan.