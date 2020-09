Marca: Ronald Koeman wijst Barcelona op Nederlander in Serie A

Ronald Koeman heeft Barcelona een shortlist met vier gewenste versterkingen overhandigd, zo meldt Marca. De transfermarkt sluit zijn deuren over minder dan een maand en de meest verkochte sportkrant van Spanje stelt dat de Nederlander een groot aandeel wil hebben in het nieuwe project van Barcelona; hij wil niet alleen zijn goedkeuring geven maar ook meedenken in het proces. Koeman wil uitsluitend spelers die hij kent of waar hij volledig achter staat, zo klinkt het.

De shortlist van Koeman volgens Marca kent een opvallende naam: Stefan de Vrij. Barcelona is al maanden bezig met de komst van Eric Garcia, maar Manchester City is in deze niet de makkelijkste onderhandelingspartner. De vraagprijs bedraagt bijna 25 miljoen euro voor het nog een jaar doorlopende contract van de talentvolle verdediger en technisch directeur Ramón Planes voelt er naar verluidt veel voor om nog een jaar te wachten, zoals ook het plan oorspronkelijk was. De door Barcelona opgeleide verdediger is eveneens een van de vier wensen van Koeman.

Koeman vindt De Vrij hoe dan ook een meer dan uitstekend alternatief, zo schrijft het dagblad. De komst van de Oranje-international is evenwel nog lastiger. Internazionale is achter de schermen al maanden bezig om de verdediger langer vast te leggen én betere financiële eisen te bieden. De Vrij staat nu voor 3,6 miljoen euro exclusief bonussen op de loonlijst. De Vrij was vorig seizoen een van de betere spelers van de Noord-Italianen en een vertrek in de slotfase van de transfermarkt zal ongetwijfeld tegengehouden worden.

Een collega van De Vrij, Lautaro Martinez, is al maanden het doelwit van Barcelona voor de aanval, maar Inter neemt met minder dan negentig miljoen euro geen genoegen en dat compliceert de komst van de Argentijn. De twee andere wensen van Koeman op transfergebied zijn geen verrassingen: Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. De middenvelder zou echter nu opeens zijn contract met Liverpool willen uitdienen en de vraag is of Depay nog een optie is nu Lionel Messi toch nog een jaar in het Camp Nou blijft.

Miralem Pjanic is vooralsnog de enige daadwerkelijke versterking van Barcelona voor komend seizoen, al werden Pedri en Trincao in een eerder stadium van respectievelijk Las Palmas en Sporting Braga overgenomen. Barcelona krijgt vanwege de deelname aan de Champions League meer rust van LaLiga en speelt de eerste competitiewedstrijd tegen Villarreal op 26 of 27 september.