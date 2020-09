De Bruyne looft Oranje-international: ‘Hij was daar de belangrijkte speler’

Manchester City zorgde ook afgelopen seizoen regelmatig voor verzorgd en aanvallend voetbal in de Premier League en Champions League. In verdedigend opzicht liet het elftal van manager Josep Guardiola echter meer dan eens steken vallen. In dat kader werd 45 miljoen euro neergelegd voor Nathan Aké en Kevin De Bruyne is maar wat blij met de komst van de van Bournemouth afkomstige centrumverdediger.

”Hij (Aké red.) was de belangrijkste speler bij Bournemouth, waar hij altijd speelde en een goede reputatie heeft opgebouwd", zo verklaart De Bruyne in een uitgebreid interview op de website van Manchester City. "Ik heb dan ook hoge verwachtingen van hem. Er is al onderling contact geweest, hij vroeg bijvoorbeeld mijn hulp bij het vinden van een huis. Daar kan ik zeker wel bij helpen." De middenvelder ziet nog een voordeel in de toekomstige samenwerking. "We spraken allebei dezelfde taal, dat helpt zeker om een band te scheppen."

Aké viel afgelopen maandag in het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Italië (0-1) geblesseerd uit in de slotfase, met Luuk de Jong als diens vervanger. De kwetsuur lijkt echter mee te vallen voor de verdediger, die op 21 september zijn Premier League-debuut kan maken namens Manchester City. De nummer twee in de Premier League van afgelopen seizoen staat die dag tegenover Wolverhampton Wanderers.

De Bruyne laat tevens zijn licht schijnen over Ferran Torres, die voor een transferbedrag van 23 miljoen euro de overstap maakte van Valencia richting Manchester City. De Belgische spelmaker geeft toe dat hij de Spanjaard niet heel erg goed kent als speler. "Ik heb hem niet vaak zien spelen. Maar om eerlijk te zijn: iedereen die naar deze club komt is normaal gesproken goed genoeg voor het vereiste niveau", kijkt De Bruyne met optimisme naar de toekomst van the Citizens.