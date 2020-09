‘Berghuis kan verrassende transfer van elf miljoen maken’

Steven Berghuis staat voor een miljoenentransfer, zo claimt Shandong TV. De 28-jarige aanvaller van Feyenoord kan naar verluidt voor ongeveer elf miljoen euro verkassen naar het Chinese Shandong Luneng. Eerder kwamen al berichten uit China dat de werkgever van onder anderen Graziano Pellè interesse heeft in Berghuis.

Vooralsnog heeft geen enkel Nederlands medium de berichtgeving uit China bevestigd. Het is afwachten in hoeverre de berichten kloppen. Feyenoord Transfermarkt, gespecialiseerd in transferzaken inzake de Rotterdamse club, gelooft weinig van het gerucht. "Onzin", zo klinkt het op Twitter als reactie op de vermeende interesse in Berghuis.

Advocaat herhaalt: 'Er moet echt nog wat bij willen we kampioen worden'

De aanvaller staat nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Rotterdammers. De vijftienvoudig Oranje-international is sinds medio 2016 actief voor Feyenoord en staat vooralsnog op 66 doelpunten en 48 assists in 158 wedstrijden voor de club. Berghuis wisselde onlangs van zaakwaarnemer. De buitenspeler brak met Mino Raiola en ging in zee met Players United, het bureau van Guido Albers. Albers is ook de zaakwaarnemer van Giovanni van Bronckhorst, die als trainer werkzaam is bij Guangzhou R&F.

Berghuis, voorheen actief voor onder meer het Engelse Watford, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog naar het buitenland wil trekken. De aanvaller benadrukte echter onlangs dat hij zich goed voelt bij Feyenoord. "De ambitie om het nog eens in het buitenland te laten zien, is niet weg. Maar het gevoel is wel veranderd."