Toni Kroos: ‘Wij als Real Madrid zouden dat niet heel jammer vinden’

Het nieuws dat Lionel Messi Barcelona wil verlaten houdt ook bij aartsrivaal Real Madrid de gemoederen bezig. De Argentijn toonde zich in de afgelopen vijftien jaar meerdere malen een ware plaag voor de Koninklijke en hielp de grootmacht uit Catalonië aan flink wat hoofdprijzen. Toni Kroos zou er dan ook niet al te rouwig om zijn als Messi uit het Camp Nou vertrekt.

De middenvelder van Real Madrid laat in de Einfach mal Luppen-podcast, die hij samen met zijn broer Felix maakt, weten dat het nieuws over Messi’s vertrekwens hem in eerste instantie verraste. “Messi is een van de beste spelers ter wereld. Als een dergelijke speler niet langer voor de rivaal speelt, kun je je voorstellen dat wij dat niet heel jammer zouden vinden. Als Messi weggaat bij Barcelona, betekent dat dat Barcelona een wapen kwijtraakt”, loopt hij vast vooruit op een vertrek van de aanvaller.

Kroos verwacht niet dat Messi ooit een binnenlandse overstap zal maken: “Ik denk niet dat hij naar Real Madrid zal komen, als ik iets compleet moet uitsluiten. Zoals ze het in Spanje zeggen: daar heb je cojones voor nodig. Ik denk dat bijna niemand in de voetballerij zich een Barcelona zonder Messi voor kan stellen.”

Aanvoerder Sergio Ramos laat in gesprek met AS een ander geluid horen. De verdediger hoopt dat Messi juist wel bij Barcelona blijft: “Dit is iets waar wij ons afzijdig van moeten houden, het gaat ons niets aan. Hij heeft het verdiend om zelf over zijn toekomst te mogen beslissen, al weet ik niet zeker of hij het nu op de beste manier aanpakt. Voor het Spaanse voetbal, voor Barça en voor ons zouden we graag zien dat hij blijft, wij willen graag de beste spelers verslaan.”