De Mos vreest voor PSV: ‘Kunnen die spelers dat wel onder Schmidt?’

De Eredivisie gaat medio september weer van start en in de optiek van Aad de Mos begint Ajax als grote favoriet aan de nieuwe voetbaljaargang in Nederland. De voormalig trainer, tegenwoordig voornamelijk werkzaam als analist, heeft daarnaast zijn twijfels over het PSV van de nieuwe trainer Roger Schmidt. De Mos sluit niet uit dat de Eindhovenaren buiten de top drie vallen.

"Ajax wordt kampioen. Ze zijn er niet slechter op geworden", voorspelt De Mos op verzoek van Radio Veronica. "Maar dan moet je altijd als voorbehouden zeggen tot 6 oktober (als de transfermarkt sluit, red.). Feyenoord is degelijk, ze blijven op de counter toch levensgevaarlijk. Met Dick Advocaat is het niet spectaculair, maar ze pakken wel punten. AZ gaat komen, die hebben natuurlijk een enorme boost na gisterenavond (3-1 zege op Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League, red.)."

Aad de Mos blikt vooruit op nieuwe Eredivisieseizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

De Mos weet niet of het ambitieuze FC Utrecht daadwerkelijk de aanval op de top drie kan inzetten. "Er is geen garantie dat het net zo goed gaat worden als verleden jaar. Je haalt zogenaamd wel betere spelers binnen, maar dat kan ook onrust in de groep brengen", verwijst de analist naar de komst van onder meer Eljero Elia en Mimoun Mahi. "En FC Utrecht is ook niet gewend om in de top te spelen."

Twijfels zijn er bij De Mos ook over het PSV van Schmidt. "Het is vallen en opstaan. Het is voor de eerste keer dat die trainer met spelers moet werken die hij aangereikt krijgt. Vroeger kon hij zelf die spelers halen, of ze waren al gehaald voor hem bij Red Bull Salzburg. Het is dus de eerste keer dat Schmidt met aangereikt materiaal werkt. Kunnen die spelers dat wel? Het is de grote vraag of ze dat aankunnen. En voor een heel jaar is dat heel lang. Het wordt dus aanpoten voor PSV om zich daar tussen te wringen, maar ze zullen wel bij de eerste vier komen. Dan zal het tussen FC Utrecht en PSV gaan."