‘Thiago naar Liverpool zou een betere transfer zijn dan Messi naar City’

Lionel Messi heeft zijn vertrekwens dinsdag kenbaar gemaakt bij Barcelona en sindsdien is de strijd om de handtekening van de Argentijn losgebarsten. Door zijn torenhoge salaris zijn slechts een paar clubs in Europa in staat om hem aan te trekken. Manchester City zou een van de belangrijkste gegadigden zijn om hem in te lijven en Wayne Rooney ziet hem graag naar Engeland komen. De oud-speler van Manchester United is ervan overtuigd dat Messi zijn zevende Ballon d’Or kan winnen in de Premier League.

Paris Saint-Germain en Manchester City komen in de media het vaakst naar voren als eventuele nieuwe werkgevers van Messi, terwijl ook Internazionale genoemd werd. In de wandelgangen kwam ook Manchester United naar voren en Rooney zou graag zien dat Messi zich aansluit bij the Red Devils. “Als hij naar de Premier League komt kan hij zonder twijfel speler van het jaar worden, dat weet ik voor een miljoen procent zeker. Als hij zich omringt met iemand als Bruno Fernandes of Kevin De Bruyne, kan hij zijn zevende Ballon d’Or winnen”, aldus Rooney tegenover talkSPORT. De voormalig Engels international, ex-speler van onder meer DC United, hoopt niet dat Messi naar de Major League Soccer trekt. “Hij moet niet denken aan de Verenigde Staten, daar is hij nog veel te goed voor.”

Fans reageren boos op vertrekwens Messi: 'De schuld aan Bartomeu'

De club die aan de haal gaat met Messi doet volgens Rooney uitstekende zaken. “Natuurlijk is hij al wat ouder, maar er is geen speler zoals hij. Messi heeft alles, hij kan scoren, doelpunten voorbereiden, het spel dicteren. Hij is de beste speler aller tijden. Hij en Cristiano Ronaldo hebben de lat hoog gelegd. Ik weet niet of we dit ooit nog gaan zien. Messi is gewoon van een ander niveau. Messi is een van de enige spelers waar ik echt met bewondering naar heb gekeken. Ik heb met Ronaldo gespeeld, hij was geweldig, maar Messi staat op eenzame hoogte.”

Behalve Messi komt er mogelijk nog een speler met bijzonder veel kwaliteit naar de Premier League. Liverpool zou namelijk bezig zijn met het aantrekken van Bayern München-middenvelder Thiago Alcántara. Rooney is diep onder de indruk van de Spaans international en vindt het een uitstekende zet van the Reds om hem aan te trekken. “Ik denk dat de titelstrijd zal gaan tussen Man City en Liverpool, al vind ik ook dat Chelsea goede spelers heeft gehaald. Maar: als Liverpool erin slaagt om Thiago los te weken bij Bayern, dan is de titelstrijd beslist. Dat zou een betere transfer zijn dan wanneer Messi naar City gaat.”