Elshoff baart opzien met uitspraak over ‘extreem tekenbedrag’ Elia

Eljero Elia koos vorige week definitief voor een terugkeer in de Eredivisie. De 33-jarige vleugelaanvaller tekende een tweejarig contract bij FC Utrecht en volgens voetbalcommentator Jeroen Elshoff is aan de verbintenis een behoorlijk tekenbedrag verbonden. Hij vraagt zich af of het flinke bedrag dat Elia toucheert zorgt voor scheve verhoudingen binnen de kleedkamer van de club uit de Domstad.

"Ik hoorde dat Elia een extreem bedrag aan tekengeld gekregen heeft", onthult Elshoff in de voetbalpodcast van de NOS. "Ik weet echt niet zeker of het waar is, maar dat zou rond een miljoen euro liggen, ofzo. Ik weet niet wat dat in zo’n selectie uiteindelijk teweeg brengt. Er zijn misschien ook wel grote salarisverschillen die er nu komen." De ambities in Utrecht zijn groot, zo weet de commentator. "Ze zijn in ieder geval met aardige bedragen aan het gooien in Utrecht."

Met de komst van onder meer Elia beschikt FC Utrecht over één van de beste selecties in de Eredivisie, zo oordeelt collega-commentator Arno Vermeulen. "Ik ben een groot fan van het middenveld daar. Adam Maher speelde het afgelopen jaar heel sterk, ik vind Simon Gustafson een heel goede speler en Bart Ramselaar komt daar misschien bij. Dan mag je je afvragen of ze minder zijn dan Feyenoord, AZ en misschien zelfs dan PSV. Ze kunnen zich er in een goed jaar gewoon tussen knokken. Op papier vind ik ze niet minder dan die clubs."

Voetbalcommentator Arman Avsaroglu moet nog maar zien of Elia daadwerkelijk wat toevoegt aan dit FC Utrecht. "Elia is op leeftijd, hij kan niet alles spelen. Dat kon hij bij Feyenoord en Istanbul Basaksehir niet en dat gaat hij ook nu niet kunnen. Ricky van Wolfswinkel (die bij FC Basel vertrekt, red.) zou een versterking zijn, maar ik geloof niet zozeer in het verhaal dat FC Utrecht een soort AZ kan worden. Die deden vorig jaar echt mee om de titel. Met deze spelers geloof ik daar niet in", waarschuwt Avsaroglu voor al te veel optimisme in Utrecht.