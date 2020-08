Pirlo begint grote schoonmaak bij Juventus en bevestigt transfer

Andrea Pirlo bevestigt dinsdag op een persconferentie van Juventus dat spits Gonzalo Higuaín gaat vertrekken. "We hebben gezamenlijk besloten dat hij de club deze zomer gaat verlaten. Hij maakt geen onderdeel uit van het project, we zijn bereid hem te laten gaan", aldus de nieuwe trainer van Juventus, die tegelijkertijd aangeeft dat Paulo Dybala absoluut geen transfer gaat maken. "Hij is nooit op de markt geweest. Hij maakt onderdeel uit van het project."

Het vertrek van Higuaín komt niet als een verrassing, daar diverse Italiaanse media al melding maakten van de breuk. Ook onder anderen Sami Khedira mag uitkijken naar een nieuwe club. Juventus heeft reeds afscheid genomen van Blaise Matuidi. De middenvelder heeft zich aangesloten bij Inter Miami FC. Pirlo geeft op het perspraatje aan dat hij grote ambities heeft met de club.

"Ik heb de jongens twee dingen verteld: je moet altijd de bal bij je houden. En als je de bal verliest, moet je het snel terugveroveren. Ik wil het enthousiasme terugbrengen, proactief voetbal spelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik op de juiste plek op de juiste tijd ben beland. Op tactisch gebied kunnen we met vier of met drie spelers achterin spelen, ik heb geen vaste formaties. Juventus heeft maar een doelstelling: winnen."