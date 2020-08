Zweedse politie bedankt Victor Lindelöf voor heldendaad tijdens vakantie

Victor Lindelöf heeft een tasjesdief, die een negentigjarige vrouw beroofde, op heterdaad betrapt en vervolgens tegengehouden totdat de politie arriveerde. Volgens Zweedse media sloeg de dief toe toen hij de vrouw op de fiets passeerde. De verdediger van Manchester United besloot de man te achtervolgen en slaagde erin hem op te pakken. Manchester United heeft het verhaal tegenover de media in Zweden bevestigd.

“Een man die in de buurt was, is achter hem aangerend en heeft de dader ingehaald en tegengehouden”, zo luidt de verklaring van de politie in Vasteras, de geboorteplaats van Lindelöf. “De politie wil bij dezen de kans aangrijpen om de getuige te bedanken voor zijn snelle en wijze interventie.” De tasjesdief wordt beschuldigd van zware diefstal en moet ook nog een straf uitzitten wegens kleine drugsdelicten.

Het slachtoffer laat in gesprek met Aftonbladet weten dat ze Lindelöf graag wil trakteren op een lunch om hem te bedanken. “Ik wist niet direct dat het om een voetballer ging, maar het was duidelijk dat hij over een goede conditie beschikt. Hij rende over bruggen en sprong over muren heen.” Een woordvoerder van Manchester United bevestigt dat het om Lindelöf gaat. “Hij rende achter de dief aan en kon de tas pakken zonder geweld te gebruiken. Victor vindt dat hij iets deed wat iedereen in die situatie zou doen.”

Het nieuws over Lindelöf komt enkele dagen nadat Harry Maguire, zijn ploeggenoot in het hart van de verdediging, zich juist van zijn slechtste kant liet zien. De Engelsman moest na een vechtpartij in het uitgaansleven van het Griekse Mykonos een nacht in de cel doorbrengen. Hij zou ook klappen aan agenten hebben uitgedeeld. Het juridische proces in Griekenland tegen Maguire begint dinsdag. Hij is niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn en heeft al officieel verklaard onschuldig te zijn.