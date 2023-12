Ten Hag heeft bijzonder advies voor sterspeler: â€˜Kijk naar Maguireâ€™

Ten Hag heeft bijzonder advies voor sterspeler: ‘Kijk naar Maguire’

Het is vooralsnog niet het seizoen van Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United was in de vorige voetbaljaargang een van de smaakmakers in de Premier League, maar de laatste tijd is hij hopeloos uit vorm. Manager Erik ten Hag ging vrijdagmiddag op een persconferentie in op de situatie van Rashford.

De 26-jarige buitenspeler annex centrumspits was ook dit seizoen langere tijd een vaste basisklant, ondanks zijn mindere vorm. Dat duurde tot afgelopen woensdag, toen Rashford vanaf de reservebank moest toekijken hoe United aan het duel met Chelsea begon.

Tien minuten voor tijd, toen de 2-1 eindstand al op het scorebord stond, kwam hij alsnog binnen de lijnen. De kans bestaat dat Rashford zaterdagmiddag, als United het in eigen huis opneemt tegen AFC Bournemouth, wederom op de bank moet plaatsnemen, al wilde Ten Hag dat niet bevestigen.

"Rashford is een geweldige speler", begint de trainer op de persconferentie. "Je hebt meer dan elf spelers nodig en niet iedereen kan elke wedstrijd spelen. Hij is niet in dezelfde vorm als vorig jaar, maar ik weet zeker dat hij er weer aankomt."

Ten Hag had ook nog advies voor zijn pupil. "Ik heb hem gezegd dat hij hetzelfde moet doen als Scott McTominay en Harry Maguire. Het is aan de spelers zelf. Elke week kijk ik hoe iedereen het doet op de training en de beste spelers maken het beste team en gaan spelen."

Blessures

De voormalig Ajax-trainer ging daarnaast in op de fitheid van zijn selectie. Zo maakte hij bekend dat Raphaël Varane weer terugkeert in de selectie, terwijl Victor Lindelöf niet beschikbaar zal zijn tegen Bournemouth.

De Zweedse mandekker is lang niet de eerste verdediger van United dit seizoen die een blessure oploopt. Eerder misten Lisandro Martínez, Varane, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia, Sergio Reguilón en Jonny Evans al meerdere wedstrijden door uiteenlopende blessures.

