Erik ten Hag breekt clubrecord bij Manchester United: ‘Het is een mooie dag’

Zaterdag, 11 november 2023 om 21:37 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:40

Erik ten Hag heeft zaterdagmiddag een clubrecord gebroken. Met Manchester United was de Nederlandse manager met 1-0 te sterk voor Luton Town, door een doelpunt van Victor Lindelöf. Het was voor Ten Hag zijn vijftigste Premier League-duel als manager van the Red Devils, en daarvan wist hij er dertig te winnen. Nooit eerder lukte het een manager van Man United om zoveel zeges te boeken in de eerste vijftig competitieduels.

Erg makkelijk ging het niet voor United. Luton verweerde zich dapper op Old Trafford en kreeg zelfs nog een goede kans om te scoren. Een doelpunt van Lindelöf na bijna een uur spelen, zijn eerste goal in drie jaar tijd, maakte het verschil voor de thuisclub. Het elftal van Ten Hag won vier van de laatste vijf wedstrijden in de Premier League en is hierdoor opgeklommen naar de zesde plaats in de Premier League.

Na afloop van de wedstrijd tegen Luton stond Ten Hag onder meer de BBC te woord. “Het is een mooie dag”, aldus de manager. “We hadden een overwinning nodig en die hebben we gekregen. Al kunnen we ons leven makkelijker maken, door vroeger te scoren en een tweede doelpunt te maken.”

Volgens Ten Hag gaat het daar vooral mis: bij het afronden van kansen. “We creëren genoeg kansen, maar maken die niet af. Daardoor houden we tegenstanders in leven. Al ben ik vooral blij. Het is ook prettig dat we een clean sheet hebben gehouden. We bleven georganiseerd en gaven niets weg. Complimenten aan het team.”

Hoewel zijn ploeg dus aan een prima reeks bezig is in de Premier League, blijft Ten Hag kritisch. “Er is nog veel werk aan de winkel. Na de interlandperiode spelen we drie uitwedstrijden (tegen Everton, Galatasaray en Newcastle United, red.). Daar moeten we ons op voorbereiden. Hopelijk blijft iedereen fit, want het zijn allemaal topwedstrijden.”

Harry Maguire

Harry Maguire werd tegen Luton uitgeroepen tot Man of the Match. Dat gebeurde niet voor het eerst dit seizoen: ook tegen Sheffield United (1-2 zege), drie weken geleden, was de verdediger de uitverkorene. “Elke wedstrijd die je voor deze club speelt, draait om winnen”, zei hij zaterdag na afloop van de wedstrijd tegen de BBC. “Natuurlijk willen we mooi voetbal spelen en het publiek vermaken, maar soms gaat dat niet.”

“We hebben veel kansen gecreëerd. Vooral in de eerste helft. Toch scoorden we slechts één keer. Dat is een kritiekpunt waar we aan moeten werken. Gelukkig sloeg Victor (Lindelöf, red.) toe. Hij is technisch een briljante verdediger. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat hij een geweldige speler is. Ik ben blij voor hem, want hij speelde uitstekend”, besloot de vaak bekritiseerde verdediger.