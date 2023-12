Man United beloont meest gebruikte verdediger in 2023/24 met nieuw contract

Manchester United heeft een optie geactiveerd om het contract van Victor Lindelöf te verlengen tot 2025, zo meldt The Athletic. Het huidige contract van de verdediger loopt komende zomer af. Erik ten Hag krijgt daardoor langer de beschikking over de verdediger waar hij dit seizoen het vaakst een beroep op deed.

Hoewel Ten Hag veelvuldig wisselt in de defensie en ook Harry Maguire, Raphaël Varane en Jonny Evans veel speeltijd gunt, wordt Lindelöf gezien als een van de belangrijkste pionnen voor de plannen en het systeem van de Nederlander.

De Zweed, die dit seizoen ook als linksback werd ingezet, kwam in alle competities achttien keer in actie en is daarmee de meest gebruikte verdediger van het seizoen bij United. Ten Hag kampt al het hele seizoen met blessures in de achterste linie.

Sinds zijn komst van Benfica in de zomer van 2017 kwam Lindelöf tot 249 wedstrijden in het shirt van United. Daarin wist hij vier keer te scoren en was hij zeven keer aangever. United telde ruim zes jaar geleden 35 miljoen euro neer voor de Zweed.

Lindelöf is niet de enige United-speler met een aflopend contract. Ook Tom Heaton, Jonny Evans, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial en Hannibal Mejbri zijn over zes maanden transfervrij op te pikken. Behoudens Evans en Heaton heeft United de mogelijkheid om ook bij hen een optie te lichten.

Van Sofyan Amrabat en Sergio Reguilón lopen de huurcontracten komende zomer af. In principe keren zij terug naar hun clubs Fiorentina en Tottenham Hotspur. In het geval van Amrabat heeft United een optie tot koop weten te bedingen.

