‘Ajax weet van aanhoudende interesse en stelt vraagprijs vast’

Juventus lijkt nog steeds nadrukkelijk in de markt te zijn voor Sergiño Dest. De Italiaanse sportjournalist Luca Fiorino, verbonden aan onder meer Eleven Sports Italia, meldt maandag dat de grootmacht uit Turijn bezig is met een eerste bod op de rechtsback van Ajax. Fiorino voegt er tevens aan toe dat de Amsterdamse club minstens dertig miljoen euro verlangt voor de international van de Verenigde Staten en dat directeur voetbalzaken Marc Overmars tijdens de onderhandelingen wellicht een hoger bedrag noemt.

Dest is al enige tijd in beeld bij de Italiaanse kampioen. La Stampa bracht medio augustus naar buiten dat Juventus reeds een openingsbod had neergelegd bij Ajax, zonder daarbij de exacte hoogte van het bedrag te vermelden. Nicolò Schira, freelance journalist van onder meer La Gazzetta dello Sport, meldde eerder deze maandag dat Juventus al contact heeft opgenomen met Ajax om over een eventuele transfer van Dest te praten.

‘Juventus start grote schoonmaak en legt bod neer bij Ajax’

De kans is aanwezig dat Juventus zaken gaat doen met Ajax. Lees artikel

Verschillende Italiaanse media hebben al gemeld dat Andrea Pirlo, de nieuwe coach van Juventus, bezig is met een renovatie van de selectie. Daarbij zou de rechtsbackpositie zijn speciale aandacht hebben, met Dest als mogelijke aanwinst voor de rechterkant van de verdediging. Pirlo ziet graag dat de concurrentie voor Danilo vergroot wordt. Volgens La Stampa mag Matteo De Sciglio, tevens inzetbaar als rechtsback, uitzien naar een andere werkgever.

Dest wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, waar zijn verbintenis doorloopt tot de zomer van 2022. De pas negentienjarige Ajacied leek enkele maanden geleden op weg naar Bayern München, dat naar verluidt tussen de 20 en 30 miljoen euro zou overhebben voor de flankspeler. Een definitieve deal met Ajax werd echter niet gesloten. De interesse van de Champions League-winnaar lijkt inmiddels behoorlijk bekoeld te zijn.