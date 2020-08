‘Juventus start grote schoonmaak en legt bod neer bij Ajax’

Juventus heeft een aanbieding neergelegd bij Ajax voor Sergiño Dest, zo claimt La Stampa. De rechtsback van de Amsterdammers werd eerder al gelinkt aan de Italiaanse topclub, maar men heeft volgens de krant uit Turijn de interesse nu geconcretiseerd. De Amerikaans international werd de afgelopen maanden vooral in verband gebracht met een transfer naar Bayern München.

Het is onbekend wat voor aanbieding Juventus heeft gedaan. Andrea Pirlo heeft sinds kort de leiding bij de grootmacht en de verwachting is dat de oud-middenvelder een grote schoonmaak gaat houden wat betreft de selectie. Rechtsback Danilo mag volgens La Stampa blijven, maar Mattia De Sciglio kan wel zijn biezen pakken. Juventus zou zich inmiddels hebben gemeld in Amsterdam.

La Gazzetta dello Sport noemde Dest in juli reeds als mogelijke aanwinst van Juventus, dat destijds nog werd gecoacht door de inmiddels ontslagen Maurizio Sarri. Wat in het voordeel van Juventus kan werken is het feit dat Dest op zakelijk gebied wordt bijgestaan door Jonathan Barnett. De Britse zaakwaarnemer zorgde eerder dit jaar voor een nieuw contract voor doelman Wojciech Szczesny in Turijn. Barnett is daarnaast de belangenbehartiger van onder meer Gareth Bale

Juventus is al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat voor de rechtsbackpositie, met naar nu blijkt Dest als meest voorname kandidaat. De Ajacied leek enkele maanden geleden op weg naar Bayern, dat naar verluidt tussen de 20 en 30 miljoen euro zou overhebben voor de flankspeler. Een definitieve deal met Ajax werd echter niet gesloten, waardoor Juventus hoop mag blijven houden. Volgens La Stampa is Robin Gosens ook in beeld bij sportief directeur Fabio Paratici, al is dat wel voor de positie van linksback.