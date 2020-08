AS Monaco bevestigt verhuur van Nederlandse miljoenenaankoop

Anthony Musaba draagt komend seizoen het shirt van Cercle Brugge. De Nederlandse aanvaller wordt verhuurd door AS Monaco, de club die hem eerder deze transferperiode voor ruim twee miljoen euro overnam van NEC. De tijdelijke overstap van Musaba komt niet als een verrassing. Bij zijn transfer naar de Ligue 1 werd een verhuurperiode bij de satellietclub van Monaco al verwacht.

De negentienjarige Musaba maakte vorig seizoen veel indruk bij NEC en had derhalve over belangstelling niet te klagen. In januari ging hij nog op gesprek bij Borussia Dortmund. Monaco won de strijd om de handtekening van de buitenspeler, vorig seizoen goed voor 7 doelpunten en 5 assists in 25 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. Hij tekende uiteindelijk voor vijf jaar bij zijn nieuwe club.

In de voorbereiding op het komende seizoen sloot hij aan bij de A-selectie van Monaco. In de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt tekende hij voor zijn eerste doelpunt. Hij bepaalde de eindstand op 1-1. “Dit is een goede stap voor mijn ontwikkeling”, reageert Musaba op de clubwebsite van Cercle Brugge. “Ik ben een jonge speler, dus ik heb de tijd nodig om mezelf te ontwikkelen.”