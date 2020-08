Cody Gakpo onttrekt zich aan malaise bij verliezend PSV

PSV heeft zaterdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van Eintracht Frankfurt. De ploeg van Roger Schmidt kon tegen de club uit de Bundesliga geen moment overtuigen. De Eindhovenaren slaagden er nauwelijks in om tot kansen te komen. Dat lukte Cody Gakpo, die in positieve zin opviel bij PSV, in de tweede helft wél: de aanvaller maakte na een fraaie dribbel het enige doelpunt van de Eredivisionist. Het was de eerste nederlaag van PSV tijdens de voorbereiding.

PSV moest Noni Madueke, Maximiliano Romero, Nick Viergever, Ritsu Doan en Bruma wegens lichte blessures missen. Gedurende de eerste helft werd ook aanvoerder Denzel Dumfries uit voorzorg naar de kant gehaald. De Eindhovenaren wisten in de eerste 45 minuten niets te creëren, en kwamen zelf goed weg toen Eintracht na 27 minuten de lat raakte na balverlies van Ryan Thomas.

In de rust werd Donyell Malen, die op de weg terug is na een zware knieblessure, naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag de aanvaller hoe PSV op achterstand kwam. Daichi Kamada omspeelde Timo Baumgartl, die zwak ingreep, in de zestien van de Eindhovenaren en knalde de bal achter doelman Lars Unnerstall: 0-1. PSV had met dank aan Cody Gakpo niet lang nodig om daarvan terug te komen.

Gakpo kwam vanaf de linkerflank naar binnen gedribbeld en schoot de bal laag onder doelman Frederik Ronnow door, die de inzet had kunnen hebben: 1-1. Ook die stand hield niet lang stand, want Eintracht maakte via een vrije trap van Martin Hinteregger 1-2. De verdediger vlamde de bal laag achter Unnerstall, die er net niet bij kon.