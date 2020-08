PSV kan na mooi openingsdoelpunt niet doordrukken tegen Willem II

De oefenwedstrijd tussen Willem II en PSV is vrijdagavond geëindigd in 1-1. De ploeg van trainer Roger Schmidt begon sterk aan het duel met een perfect uitgespeelde openingsgoal van Donyell Malen, die voor het eerst sinds 7 december vorig jaar een doelpunt wist te maken. In de slotfase van de wedstrijd verspeelden de Eindhovenaren de zege door een knap stiftje van Vangelis Pavlidis.

Bij PSV kreeg Jeroen Zoet de voorkeur onder de lat boven Lars Unnerstall, terwijl Mauro Júnior opnieuw begon als linksback. De Eindhovenaren werden in de beginfase onder druk gezet door Willem II, maar namen vrij snel het initiatief over. In de zeventiende minuut resulteerde dat overwicht in een fraai doelpunt. Sam Lammers liet zich met de rug naar het doel van Willem II aanspelen en kaatste direct naar links, waar Cody Gakpo aan een dribbel begon.

De linksbuiten behield het overzicht en tikte door naar Malen, die vanbinnen de zestien met een punter de rechterhoek vond: 0-1. Na de openingstreffer behield PSV het betere van het spel, hoewel dat niet tot veel kansen leidde. Gevaarlijk werd het wel toen Willem II-doelman Robbin Ruiter de bal verspeelde onder druk van de fel jagende aanvallers van PSV. Lammers probeerde het van grote afstand, maar mikte net over het lege doel.

In de tweede helft volgden tal van wissels aan beide kanten, hetgeen de kwaliteit van de wedstrijd bepaald niet ten goede kwam. PSV had een kwartier voor rust wel zijn tweede van de avond moeten maken. Denzel Dumfries brak na een goede steekbal van Mohamed Ihattaren door over de rechterflank en bereikte Joel Piroe, die van dichtbij echter op ploeggenoot Lammers knalde. In de slotfase maakte Willem II gelijk. PSV-verdediger Armando Obispo verspeelde de bal knullig aan Pavlidis, die met een bekeken stiftje Zoet verraste: 1-1.