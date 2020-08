Ronald Koeman grapt over mogelijke terugkeer Luis Suárez bij Ajax

De terugkeer van Luis Suárez bij Ajax lijkt een serieuze optie te zijn. In het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito TV werd zelfs al gemeld dat er vanuit Amsterdam een eerste bod van vijftien miljoen euro is neergelegd voor de aanvaller uit Uruguay. De woensdag als nieuwe trainer aangestelde Ronald Koeman reageert donderdag kort en met een kwinkslag over de verhalen omtrent Ajax en Suárez.

In het ochtendprogramma van Radio 538, gepresenteerd door Frank Dane, vroeg sidekick Jelmer Gussinklo aan Koeman of hij Suárez 'alsjeblieft naar Ajax wil laten gaan'. Er ontstond gelijk gelach in de radiostudio en ook de nieuwe Barcelona-coach zag er de humor wel van in. "Als ik je daar zo blij mee maak, dan is het goed", zo zei Koeman met een kwinkslag. Suárez speelde tussen 2007 en begin 2011 ook al voor Ajax. Zijn contract in Barcelona loopt na afloop van komend seizoen af.

Het is echter nog maar de vraag of Suárez daadwerkelijk terugkeert bij Ajax. Barcelona zou minstens 28 miljoen euro vragen voor de 33-jarige aanvaller en met het oog op de coronacrisis is het onzeker of de leiding in Amsterdam bereid is om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. Daarnaast wil Suárez sowieso nog een jaar in Barcelona blijven spelen, zo verzekerde zijn management woensdag in een reactie aan het Uruguayaanse medium Ovación. De routinier denkt dat hij onder Koeman zeker nog van waarde kan zijn voor de Catalanen.

Koeman weet dat hij niet de favoriet is van presidentskandidaat Victor Font i Manté, die een voorkeur heeft voor Xavi, de huidige coach van Al-Sadd. "Het zijn dingen die je niet in de hand hebt en waar ik geen energie in moet stoppen", verzucht hij in gesprek met de NOS. "Het ligt in mijn handen en in die van de spelers. Als het goed gaat, wordt je niet na één jaar weggestuurd. De socios zullen niet blij zijn als een trainer over wie ze tevreden zijn, weg moet. Maar ik weet ook dat het als trainer bij een grote club nooit zeker is dat je je contract uitdient", aldus Koeman, die voor twee jaar tekende in Barcelona.

De opvolger van de ontslagen Quique Setién gaat 'heel snel praten' met Lionel Messi. "Hij is een winnaar en als hij niet wint, kan hij vervelend zijn. Ik moet zorgen dat hij functioneert, dat hij zich belangrijk voelt. Hij moet zijn carrière hier afsluiten, want hij is Barcelona en Barcelona is Messi." Er volgt tevens een onderhoud met Frenkie de Jong, die waarschijnlijk wat centraler komt te stellen in het Barcelona van Koeman. "Ja, dat is wel mijn idee. Als je investeert in een jonge speler en je betaalt er veel geld voor, dan moet je hem ook op een positie laten spelen waar hij rendement heeft. Dat geldt ook voor Antoine Griezmann. Dat is geen echte buitenspeler. Hij moet op een positie spelen die hij gewend is en waar hij met zijn kwaliteiten het beste tot zijn recht komt."