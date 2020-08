El Chiringuito: Ajax legt eerste bod neer bij Barcelona op Suárez

Ajax maakt serieus werk van de komst van Luis Suárez. De Spaanse sportbemiddelaar Jota Jordi meldt namelijk in het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito TV dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een eerste bod van vijftien miljoen euro heeft neergelegd in Barcelona op de aanvaller uit Uruguay. De Catalaanse grootmacht zou bereid zijn om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Suárez uit het Camp Nou.

In een eerder stadium kwam naar buiten dat Barcelona de vraagprijs voor Suárez had bepaald op 28 miljoen euro. Ajax is echter niet van plan om een dergelijk bedrag op tafel te leggen voor de inmiddels 33-jarige aanvaller, wiens contract in Spanje volgend jaar afloopt. Suárez moet bij een eventuele terugkeer bij Ajax wel flink inleveren qua salaris, zo klinkt het. Naar verluidt verdient hij momenteel zes miljoen euro per jaar. Het is al langer bekend dat Overmars de voormalig Ajacied graag wil terughalen naar Amsterdam.

Entourage Suárez geeft definitief uitsluitsel over transfer naar Ajax

Het is nog maar de vraag of Luis Suárez vertrekt bij Barcelona. Lees artikel

Barcelona wil mede gezien de coronacrisis graag af van het miljoenensalaris van Suárez, die reeds enkele keren heeft gesproken met een afvaardiging van Ajax. De verwachting is sowieso dat de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen een aantal spelers van de hand doet, om zo nieuwbakken hoofdtrainer Ronald Koeman de mogelijkheid te geven om zaken te doen op de transfermarkt. Het is overigens nog niet bekend hoe de Nederlandse coach aankijkt tegen de situatie omtrent Suárez.

Over Suárez kwam woensdag nog een heel ander signaal naar buiten. De entourage van de routinier van Barcelona gaf tegenover het Uruguayaanse Ovación te kennen dat de spits nog minstens een seizoen in het Camp Nou actief wil blijven. Suárez denkt dat hij nog steeds van waarde kan zijn voor de Catalaanse grootmacht.