Entourage Suárez geeft definitief uitsluitsel over transfer naar Ajax

Luis Suárez is niet van plan deze zomer te verkassen, zo geeft de entourage van de spits van Barcelona aan tegenover het Uruguayaanse Ovación. De 33-jarige spits wordt hevig in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, maar een transfer zal waarschijnlijk niet gebeuren deze zomer. Bovendien voelt de aanvaller zich niet aangevallen door de berichtgeving in Spanje dat de aanvaller zijn beste tijd gehad heeft.

Suárez wordt momenteel hevig gelinkt aan onder meer Ajax. De Amsterdammers hebben al gesprekken gevoerd met zowel de entourage van de routinier als met Barcelona over een mogelijke overstap. Voorzitter Josep Maria Bartomeu noemde Suárez onlangs niet in de lijst van onmisbare spelers, waardoor een verkoop voor de hand zou liggen. Uit Uruguay komt nu echter het bericht dat Suárez de intentie heeft om nog minimaal een jaar bij Barcelona te blijven.

Ruud Gullit: 'Het is jammer dat Koeman gaat'

De aanvaller denkt dat hij nog van waarde kan zijn voor Barcelona, dat woensdag de komst van Ronald Koeman wereldkundig maakte. Het is nog onbekend hoe de voormalig bondscoach van Oranje tegen de situatie van de voormalig speler van FC Groningen en Ajax in het Camp Nou aankijkt. Suárez, die nog minimaal een jaar vastligt, verwacht dat hij met zijn goede scoringspercentage zeker nog kan bijdragen aan de prestaties van het team.

Dee 113-voudig international van Uruguay wist afgelopen seizoen 21 doelpunten en 12 assists te produceren, ondanks een langdurige knieblessure. Suárez is nog altijd de mening toebedeeld dat het goed is als Barcelona een nieuwe spits koopt, aangezien in zijn ogen een hevigere concurrentiestrijd alleen maar positief kan uitpakken. 'Hoe vaak de kranten ook schrijven dat Suárez mag vertrekken van de club: dat gaat echt niet gebeuren', zo concludeert Ovación.