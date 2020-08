Sparta vangt leegloop op met komst van vier potentiële sleutelspelers

Met het nieuwe seizoen in aantocht handelde Sparta Rotterdam al in een vroeg stadium op de transfermarkt. Trainer Henk Fraser kon reeds zeven nieuwe gezichten verwelkomen op het trainingsveld, met Tom Beugelsdijk als laatste aanwinst. Een nieuwe lading aan spelers was meer dan welkom, want negen spelers verlieten Het Kasteel deze zomer. Voetbalzone legt de nieuwelingen onder de loep met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Door Yanick Vos

Sparta Rotterdam stond op een keurige elfde plaats toen het afgelopen Eredivisie-seizoen abrupt werd afgebroken. Onder leiding van trainer Henk Fraser werden in 26 wedstrijden 33 punten verzameld en niemand in Rotterdam twijfelde eraan dat de promovendus zich direct zou handhaven. Met nog acht wedstrijden voor de boeg had Sparta zich zelfs nog kunnen plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal. De goede prestaties van de club uit Rotterdam zijn niet onopgemerkt gebleven, want de ene na de andere speler maakte een mooie transfer. Halil Dervisoglu maakte in januari voor circa drie miljoen euro de overstap aan het Engelse Brentford, terwijl Lars Veldwijk in dezelfde maand de veelbesproken transfer maakte naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Motors. Ragnar Ache verscheen tijdens het seizoen op de radar van Eintracht Frankfurt en het duurde niet lang voordat beide clubs een akkoord bereikten over een transfersom van ongeveer twee miljoen euro. Jurgen Mattheij zette zijn handtekening bij CSKA Sofia; Ariel Harush en Suently Alberto (beiden zonder club) vertrokken transfervrij, Elayis Tavsan stapte over naar NEC, terwijl de huurlingen Dante Rigo (PSV), Patrick Joosten (FC Utrecht) en Joël Piroe (PSV) terugkeerden naar hun club.

Door de uitgaande transfers kon technisch directeur Henk van Stee met een goedgevulde portemonnee de markt op. Sparta kon wel een nieuwe keeper gebruiken en toen bekend werd dat Maarten Stekelenburg transfervrij vertrok bij Everton, duurde het niet lang voordat Sparta genoemd werd. De routinier keerde echter terug bij Ajax en dat bood in Amsterdam ruimte voor het vertrek van Benjamin van Leer. Laatstgenoemde bevond zich al geruime tijd op een dood spoor onder Erik ten Hag en Sparta bood een uitweg. Tegenover het vertrek van Ache staat de komst van onder meer Reda Kharchouch, die voor een onbekend bedrag is overgenomen van Telstar. Verder wist Van Stee de selectie van Fraser te versterken met de transfervrije spelers Lennart Thy (PEC Zwolle), Danzell Gravenberch (FC Dordrecht), Maduka Okoye (Fortuna Düsseldorf) en Michaël Heylen (FC Emmen), terwijl voor Tom Beugelsdijk een onbekend bedrag werd betaald aan ADO Den Haag. Met de komst van een aantal nieuwe spelers waait er een frisse wind door Het Kasteel en dat doet Fraser goed. "Voor een trainer kunnen mensen en groepen energie vreten, maar ik krijg hier wel energie van een paar jongens”, aldus de trainer eind vorige maand.

Sparta heeft met het vertrek van zes basisspelers spelers veel kwaliteit ingeleverd. Van Stee heeft snel gehandeld en met nieuwe gezichten kijkt men in Rotterdam met vertrouwen uit naar de nieuwe jaargang. Voetbalzone neemt de statistieken van de nieuwe spelers onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports. Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Sparta ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Na het vertrek van Veldwijk en Ache kon Fraser wel een nieuwe spits gebruiken. Met Thy heeft Sparta een centrumspits in huis gehaald met meer dan genoeg Eredivisie-ervaring. De rechtsbenige Duitse aanvaller heeft een verleden bij Werder Bremen en speelde in het seizoen 2017/18 op huurbasis voor VVV-Venlo. Sinds januari 2019 droeg hij het shirt van PEC Zwolle, waarin hij in de competitie 15 keer trefzeker was in 41 wedstrijden. Afgaand op de berekeningen van SciSports is Thy geen absolute topspits, maar is hij voor het niveau van Sparta een meer dan welkome versterking. De ervaren aanvaller heeft een SkiSkill van 58.2, waarmee hij op papier tot de mindere centrumspitsen in de competitie behoort. Met zijn 28 jaar zit er volgens de berekeningen ook weinig rek meer in; zijn potentie ligt op maximaal 59.9. Ter vergelijking: PSV-spits Donyell Malen (19) heeft met 77.7 de beste SkiSkill-score van alle spitsen in de Eredivisie en zijn potentie ligt op 105.2. De gemiddelde score van de elf beste spelers van Sparta ligt op 56.6, waardoor Thy tot de beteren van het team behoort. De verwachting is dan ook dat hij tot de sleutelspelers van Sparta gaat behoren in het komende seizoen.

Thy is niet de enige spits over wie Fraser de beschikking krijgt. Met Kharchouch heeft Sparta een interessante speler naar Rotterdam gehaald. De 24-jarige spits was vorig seizoen een revelatie in de Keuken Kampioen Divisie. In het shirt van Telstar scoorde hij 20 keer in 28 competitiewedstrijden. Omdat hij nog nooit op het hoogste niveau in Nederland heeft gespeeld is zijn SciSkill ook niet hoog: 39.2. Zijn potentie ligt op 48.5, maar die zal omhoog schieten zodra hij aan spelen toekomt en het net gaat vinden in de Eredivisie. Hij wordt door SciSports gezien als een typische target man, een speler die sterk is in het vasthouden van de bal, iemand die goed gebruik maakt van buitenspelers en sterk is in het spelen vanuit de counter. Door de aanwezigheid van Thy is het niet de verwachting dat hij begint als eerste spits. Kharchouch zal naar verwachting in eerste instantie genoegen moeten nemen met een rol als wisselspeler. Heel gek is dat ook niet, daar hij in het seizoen 2018/19 nog speelde voor de amateurs van OFC Oostzaan, een club uit de Derde Divisie.

Lennart Thy doet op dit moment niet veel onder voor Ragnar Ache, maar laatstgenoemde heeft volgens SciSports veel meer potentie.

Sparta gaat een seizoen tegemoet waarin iedere wedstrijd wat anders gevraagd kan gaan worden. In wedstrijden tegen Ajax, AZ, Feyenoord of PSV zal bijvoorbeeld een andere tactiek gevraagd worden dan wanneer er gespeeld wordt tegen clubs uit het rechterrijtje. Derhalve kan Fraser verschillende kanten op met oog op zijn spitsen. Behalve Thy en Kharchouch heeft hij in dat kader ook de beschikking over Danzell Gravenberch, een ander type spits dan zijn concurrenten. Gravenberch werd door Ajax opgeleid als verdediger en ontwikkelde zich de laatste jaren als centrumspits. Hij wordt het meest gezien als een mobiele spits, iemand die profiteert van de ruimte achter de verdediger, een spits die technisch goed onderlegd is vaak goed gebruikt kan worden bij de omschakeling bij balbezit. Dat Sparta hem naar Het Kasteel heeft gehaald mag enigszins verrassend genoemd worden. Vorig seizoen droeg hij de shirts van TOP Oss en FC Dordrecht en veel indruk maakte hij niet. In totaal speelde hij zeventien wedstrijden en bleef hij steken op twee doelpunten. Met een SkiSkill van 37.6 en een potentie van 40.2 behoort hij niet tot de beste elf spelers van Sparta. Op basis van zijn ingeschatte kwaliteiten zal het voor hem bijzonder lastig worden om een basisplaats af te dwingen.

Met Mattheij zag Sparta een vaste basisklant vertrekken en de komst van een nieuwe centrale verdediger was dan ook hard nodig. Met de Belgische mandekker Heylen kreeg Fraser zijn zin. De 26-jarige rechtspoot speelde in het verleden bij Anderlecht, Kortrijk, Westerlo en Zulte Waregem. Vorig seizoen droeg hij in de Eredivisie negentien keer het shirt van FC Emmen. Heylen is een verdediger die volgens SciSports goed is in het verzorgen van de opbouw. Hij is in staat om zijn middenvelders te bereiken en wanneer het nodig is de lange bal te hanteren. Daarnaast is hij sterk in het onderscheppen van de bal en heeft hij een goede tackle in huis. Met een SciSkill-score van 57.3 behoort hij tot de beste spelers van Sparta. De verwachting is daarom dan ook dat hij niet alleen voor de basis is gehaald, maar dat hij ook kan uitgroeien tot een sleutelspeler voor de Rotterdammers. Op papier is hij de beste centrumverdediger in de selectie van Fraser.

Cijfers en conclusies

Naam Positie SciSkill Potentie Inschatting Benjamin van Leer keeper 56.7 58.9 basisspeler/sleutelspeler Lennart Thy spits 58.2 59.9 sleutelspeler Michaël Heylen centrumverdediger 57.3 65.1 basisspeler/sleutelspeler Tom Beugelsdijk centrumverdediger 56.9 58.9 basisspeler/sleutelspeler Danzell Gravenberch spits 37.6 40.2 bankzitter Reda Kharchouch spits 39.2 48.5 bankzitter Maduka Okoye keeper 28.2 63.8 toekomstig basisspeler

Ondanks de aanwezigheid van Heylen gaf Fraser na de verloren oefenwedstrijd tegen Feyenoord (3-0) aan dat hij graag nog een extra verdediger zag komen. De trainer werd bij Sparta op zijn wenken bediend, want een paar dagen later werd de komst van Beugelsdijk aangekondigd. De ADO-icoon verliet Den Haag na een dienstverband van in totaal zeventien jaar. Met zijn jarenlange ervaring in de Eredivisie weet hij wat er gevraagd wordt in de competitie. Bij ADO speelde hij vrijwel altijd in het rechterrijtje en dat zal hij bij Sparta ook doen. Beugelsdijk staat bekend als een bikkelharde verdediger die het duel niet schroomt. In tegenstelling tot Heylen scoort Beugelsdijk volgens SciSports niet goed op het verzorgen van de opbouw. De ex-speler van onder meer FC Dordrecht wordt gezien als een ball winning defender, een term die hem op het lijf is geschreven. De verwachting is dat hij een basisspeler wordt bij Sparta. Beugelsdijk heeft zelfs de potentie om uit te groeien tot een sleutelspeler op Het Kasteel. Net als Heylen zal Beugelsdijk moeten strijden om een basisplaats met Bart Vriends, die vorig seizoen in de competitie geen minuut miste.

Door het vertrek van Ariel Harush lag de prioriteit van Van Stee bij de komst van een nieuwe keeper. Maduka Okoye werd overgenomen van Fortuna Düsseldorf, maar met zijn twintig jaar en een SciSkill-score van 28.2 lijkt hij nog lang niet klaar voor het grote werk. Hij heeft echter wel veel potentie (63.8), waardoor hij in de toekomst van waarde kan zijn voor Sparta. De club legde hem voor twee jaar vast en zette een optie voor nog eens twee jaar in zijn contract. De eerste doelman van Sparta lijkt Benjamin van Leer te moeten worden. Hij maakte in het seizoen 2016/17 indruk bij Roda JC en werd beloond met een transfer naar Ajax. Daar speelde hij echter geen moment een rol van betekenis. Zijn verhuurperiode bij NAC Breda liep uit op een fiasco. De 28-jarige sluitpost kende een mager seizoen en kon degradatie niet voorkomen. Afgelopen seizoen kwam hij niet in actie en moest hij het doen met trainingen. Doordat hij zo lang niet heeft gespeeld, is zijn SciSkill-score al een jaar lang niet meer bijgewerkt. Zijn laatste score is 56.7, waarmee hij nog altijd de beste keeper van de Sparta-selectie zou moeten zijn.

Nadat in navolging van Dervisoglu en Veldwijk in de zomer ook Suently Alberto, Ache, Harush, Rigo, Joosten, Piroe, Karami, Tavsan en Mattheij vertrokken, heeft Van Stee zeven nieuwe gezichten naar Sparta gehaald. Afgaand op de beoordelingen van SciSports is de concurrentiestrijd er niet minder op geworden. Met Van Leer, Beugelsdijk, Heylen en Thy heeft Sparta vier nieuwe beoogde basisspelers die de potentie hebben om uit te groeien tot sleutelspelers. Gravenberch lijkt gehaald voor in de breedte, terwijl Kharchouch en Okoye investeringen voor de toekomst lijken. Fraser laat in gesprek met RTV Rijnmond weten dat hij het eens is met de stelling dat zijn selectie sterker is dan die van vorig seizoen. "Als ik eerlijk ben denk ik dat het elkaar niet zo veel zal ontlopen. Vorig jaar hebben jongens als Ache en Dervisoglu ons verrast. Maar als je gaat kijken wat we er nu bij hebben gekregen, is dat goed. Zeker in de persoon van Lennart (Thy, red.). Dat vind ik wel echt een goede aanvaller voor de Eredivisie. Als we hem vorig jaar bij de selectie hadden gehad, hadden we misschien wel stiekem om de play-offs kunnen spelen." Met nog ruim drie weken voor de start van de competitie heeft Fraser nog genoeg tijd om de vastigheden in zijn vernieuwde team te slijpen. Dat zal hard nodig zijn, want de eerste tegenstander is direct een loodzware. De tegenstander op zondag 13 september op Het Kasteel heet namelijk Ajax.

Voetbaldata-intelligentiepartner SciSports is altijd op zoek naar technisch sterke spelers!

voor de openstaande vacatures bij een van de snelst groeiende sporttechnologiebedrijven ter wereld, gevestigd in Nederland. Klik hier voor de openstaande vacatures bij een van de snelst groeiende sporttechnologiebedrijven ter wereld, gevestigd in Nederland.