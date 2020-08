Van Bommel: ‘Misschien zou het goed zijn voor Messi, zoals voor Ronaldo’

De veelbesproken wedstrijd tussen Barcelona en Bayern München (2-8) in de kwartfinale van de Champions League was voor Mark van Bommel bijzonder. De oud-speler van beide clubs speelde tijdens zijn actieve loopbaan samen met Thomas Müller en David Alaba (Bayern) en met Lionel Messi (Barcelona). Hoewel hij geen duidelijke voorkeur had, leeft Van Bommel mee met Barcelona na de vernedering.

"Dit komt snoeihard aan, zeker omdat ze ook al de titel verspeeld hebben, terwijl ze nog bovenaan stonden toen corona de competitie stillegde", vertelt de ex-trainer van PSV zondag aan De Telegraaf. Van Bommel had van tevoren zin in de wedstrijd. "Je gaat niet zitten kijken met het idee ’ik ben voor die of die’. Ik verheugde me gewoon op een mooie wedstrijd en dat is het ook geworden. Ik had niet verwacht dat de uitslag zo groot uit zou vallen."

In de dagen na de wedstrijd domineert de toekomst van Lionel Messi de sportkranten in Spanje. Zondag beweerde de Braziliaanse journalist Marcelo Bechler, werkachtig in Barcelona, dat de aanvaller deze zomer al wil vertrekken uit het Camp Nou; zijn contract loopt nog een jaar door. Volgens de journalist gaat het om 'een weloverwogen beslissing' van Messi, die zijn intenties inmiddels aan voorzitter Josep Maria Bartomeu en consorten zou hebben doorgegeven.

Volgens Van Bommel is het duidelijk dat Messi nog op het hoogste niveau kan blijven spelen. "Het zou misschien goed kunnen zijn voor hem om in een nieuwe omgeving terecht te komen, zoals bij Cristiano Ronaldo is gebeurd", voegt de voormalig middenvelder daaraan toe. "Hij zit natuurlijk al twintig jaar bij één club. Aan de andere kant heeft hij enorm veel succes gehad bij Barcelona en nu is het dan een jaar wat minder. Dan krijgt je de emotie van het moment, maar daar moet je als club en als speler ook overheen kunnen kijken."