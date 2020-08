L'Équipe keihard voor Barcelona: extreem laag cijfer voor De Jong

De beoordelingen voor de spelers van Barcelona na de vernedering in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München zijn in de media bijzonder hard. L’Équipe strooit met de grootste onvoldoendes. Dat Luis Suárez met een vier het hoogste cijfer heeft aan de kant van de Catalanen is veelzeggend. Frenkie de Jong krijgt samen met vier andere spelers het laagste cijfer. Trainer Quique Setién krijgt voor zijn bijdrage een één.

Barcelona ging vrijdagavond in Lissabon met 2-8 onderuit tegen de Duitse grootmacht. Waar de Duitse grootmacht voor het weergeloze optreden beloond met hoge cijfers, zakten de Spanjaarden diep door de ondergrens. De Jong krijgt een twee voor zijn optreden, net als Nelson Semedo, Nelson Semedo, Sergio Busquets en Arturo Vidal. De overige spelers krijgen een drie, behalve Suárez (vier). Het gemiddelde cijfer voor de ploeg van Barcelona is een 2,7.

L'Equipe's ratings for Barcelona 2-8 Bayern Munich



L'Equipe's ratings for Barcelona 2-8 Bayern Munich - the infamous 1 is dished out, but for what I can recall being the first time - to the manager, Quique Setien.

Ook in de Spaanse media worden de spelers van Barcelona niet gespaard. Sport strooit eveneens met diepe onvoldoendes voor de Spaanse topclub. Sergi Roberto, Ansu Fati en Lionel Messi krijgen met een vier het hoogste cijfer. De Jong moet genoegen nemen met een drie: “Hij kon de bal niet vasthouden”, constateert de krant. “Hij bleef achter de bal aanrennen zonder ook maar iets bij te dragen.”

Doelman Marc-André ter Stegen speelde volgens Sport zijn slechtste wedstrijd in dienst van Barcelona. De Duitser krijgt een twee: “Hij was slecht aan de bal en gaf in de eerste helft de ba leen paar keer weg. Hij was niet in staat om de doelpunten te voorkomen.” Het laagste cijfer is voor Semedo. De back wordt beoordeeld met een één. “Hij dacht dat hij een aanvaller was. Davies maakte hem belachelijk en legde zijn tekortkomingen bloot.”

Opvallend genoeg zijn er in de Engelse media nog een paar voldoendes voor Barcelona. The Indpendent deelt een zes uit aan Messi, Suárez en De Jong. “Hij deed het op het gebied van werklust en passing eigenlijk prima, maar hij was omgeven door incompetentie”, zo klinkt het oordeel over de Oranje-international.”