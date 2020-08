Derksen vernietigend over Frenkie de Jong na 2-8: ‘Kan dit tempo niet aan’

Barcelona leed vrijdagavond een nederlaag van historische proporties. Bayern München knikkerde de Catalanen met een 2-8 nederlaag uit de Champions League, nadat het na de eerste helft al 1-4 stond. Johan Derksen is tijdens de nabeschouwing op SBS6 hard voor Frenkie de Jong en constateert dat de 23-jarige middenvelder ‘de hele wedstrijd achter de feiten aanliep’.

“Ze zijn gekleineerd en afgedroogd. Ik denk dat zeker de Madrileense pers genadeloos uithaalt, want dit zijn ze van Barcelona niet gewend”, begint Derksen zijn analyse van het duel. “Dit komt niet als een verrassing. De manier waarop Bayern wint, is grandioos, maar Barcelona is het hele jaar al geen goed elftal. Ze zijn een voetbalmachine tegengekomen, echt een geweldig elftal”, zo haakt collega-analist Wim Kieft in. De 2-5 van Bayern wordt direct aangehaald, waarbij Alphonso Davies na een fraaie actie Joshua Kimmich in stelling bracht. Derksen noemt Davies ‘een speler om je vingers bij af te likken’.

Alphonso Davies laat hier aan Barcelona zien dat hij bij de beste linksbacks ter wereld hoort, wat een actie!! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 14 augustus 2020

Presentatrice Hélène Hendriks merkt op dat De Jong Kimmich niet in de gaten hield bij het vijfde Bayern-doelpunt. “Frenkie let niet op en Davies blijft kijken, overzicht houden. Frenkie heeft de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen, die kan dit tempo ook niet aan”, concludeert Derksen. Kieft is minder hard voor de Oranje-international. “Nou, het wordt natuurlijk wel lastig als je bijna geen diepte in je spel hebt. Als je zo onder druk wordt gezet en de bal niet in de diepte kwijt kunt... Suárez moet echt wel in de zestien worden aangespeeld. Het is een hele moeilijke wedstrijd als je zo onder druk gezet wordt. De zwakte van Frenkie de Jong is een beetje het lopen in de kleine ruimte en dat wordt hier genadeloos blootgelegd. Niet alleen bij Frenkie, want ook Messi kon daar ook niet mee omgaan.”

Barcelona-trainer Quique Setién haalde met nog twintig minuten te spelen Sergio Busquets naar de kant voor Ansu Fati. “Onbegrijpelijk, een van de steunpilaren van dat elftal. Als je die weghaalt, is het los zand”, zegt Derksen over die wissel. Kieft is het daarmee eens. “Op dat moment weet je dat je die wedstrijd niet meer naar je toe gaat trekken. Als je dan een middenvelder eruit haalt voor een spits, word je helemaal aan alle kanten overlopen. Bayern had er nog tien of twaalf kunnen maken als ze nog meer gas hadden gegeven.”