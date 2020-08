Terugkeer Ödegaard bij Real kwestie van tijd na ingrijpend besluit Sociedad

Martin Ödegaard lijkt zijn laatste wedstrijd voor Real Sociedad te hebben gespeeld. De aanvallende middenvelder uit Noorwegen is door de Spaanse club namelijk niet toegevoegd aan de lijst met namen die aanstaande vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in LaLiga beginnen. Het is aannemelijk dat Ödegaard terugkeert naar Real Madrid, waar zijn verbintenis nog drie seizoenen doorloopt.

Real Madrid kwam vorig jaar met Real Sociedad tot overeenstemming over een verhuurperiode van twee seizoenen, al is daarbij naar verluidt wel de optie bedongen om de huurovereenkomst al na een jaar stop te zetten. Verschillende Spaanse media brachten dinsdag al naar buiten dat de voormalig speler van Vitesse en sc Heerenveen op voorspraak van trainer Zinédine Zidane terugkeert bij de Koninklijke. Ödegaard, sinds 2015 verbonden aan de Spaanse kampioen, kwam tot dusver tot slechts twee optredens in de hoofdmacht van Real.

‘Real Sociedad onaangenaam verrast door besluit Zidane omtrent Ödegaard’

Volgens AS heeft Zidane de clubleiding om twee redenen verzocht om Ödegaard terug te halen: vanwege zijn ontwikkeling bij Real Sociedad en de onzekerheid over de toekomst van een aantal middenvelders uit de Real Madrid-selectie. Isco, James Rodríguez en Toni Kroos vertrekken mogelijk uit het Santiago Bernabéu. Het besluit van Zidane zou slecht zijn gevallen bij de beleidsbepalers van Real Sociedad, die niet meer lijken uit te gaan van voortzetting van de samenwerking met de 21-jarige middenvelder. De naam van voormalig Willem II'er Alexander Isak prijkt overig wel gewoon op de 30-koppige lijst van Real Sociedad.

Real Madrid had in eerste instantie toestemming gegeven aan Ödegaard om nog een seizoen bij Real Sociedad te blijven. Daar ging de voorkeur van de Noor ook naar uit. Echter, na een goed gesprek met Zidane is hij klaar om terug te keren in de Spaanse hoofdstad. De Franse coach heeft hem verzekerd dat hij klaar is voor een kans in de A-selectie, terwijl Florentino Pérez het licht op groen heeft gezet. De Real-voorzitter heeft reeds gesproken met Real Sociedad en volgens Marca valt het niet uit te sluiten dat Real Madrid een nieuwe huurling richting Sociedad stuurt.