‘Real Sociedad onaangenaam verrast door besluit Zidane omtrent Ödegaard’

Martin Ödegaard speelt komend seizoen voor Real Madrid, zo melden diverse Spaanse media dinsdag. De Noorse middenvelder maakte vorig jaar op huurbasis voor twee jaar de overstap naar Real Sociedad. Door zijn stormachtige ontwikkeling heeft de club nu op voorspraak van Zinédine Zidane besloten om een einde te maken aan de huurdeal en hem terug naar Madrid te halen.

Volgens AS heeft Zidane de clubleiding om twee redenen verzocht om Ödegaard terug te halen: vanwege zijn ontwikkeling bij Real Sociedad en de onzekerheid over de toekomst van een aantal middenvelders uit de Real Madrid-selectie. Isco, James Rodríguez en Toni Kroos vertrekken mogelijk uit het Santiago Bernabéu. Het verzoek van Zidane is tegen het zere been van Real Sociedad, dat nog altijd rekent op Ödegaard in het nieuwe seizoen.

De Spaanse krant wijst naar een vooralsnog ongelukkige samenwerking tussen Ödegaard en Zidane bij het beloftenteam. De 21-jarige middenvelder kwam in 2015 bij Real Madrid terecht als groot talent, maar een doorbraak bleef uit. Na verhuurperiodes bij sc Heerenveen en Vitesse stonden de clubs afgelopen zomer in de rij. Onder meer Ajax en Bayer Leverkusen wilden hem graag inlijven. Na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City zou Zidane twijfels hebben over zijn middenveld bestaande uit Casemiro, Kroos en Luka Modric, waardoor Ödegaard een kans gaat krijgen in de voorbereiding.

Real Madrid had in eerste instantie groen licht gegeven aan Ödegaard om nog een seizoen bij Real Sociedad te blijven. Daar ging de voorkeur van het talent ook naar uit. Echter, na een gesprek met Zidane is hij klaar om terug te keren. De coach heeft hem verzekerd dat hij klaar is voor een kans bij de Koninklijke, terwijl Florentino Pérez het licht op groen heeft gezet. De voorzitter heeft reeds gesproken met Real Sociedad en volgens Marca valt het niet uit te sluiten dat Real Madrid een nieuwe huurling richting Sociedad stuurt.