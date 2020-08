Emanuelson reageert op zeer opvallende transfersuggestie van Kraay junior

Het is voorlopig nog de vraag waar de nabije toekomst van Urby Emanuelson ligt. Het contract van de 34-jarige middenvelder bij FC Utrecht is afgelopen, maar beide partijen onderhandelen nog over een verlenging van de samenwerking en voorlopig traint hij nog mee bij de Domstedelingen. Hans Kraay junior suggereerde onlangs dat Feyenoord Emanuelson moet oppikken en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de ex-Ajacied.

“Advocaat heeft een back-up nodig voor de controleurspositie. We weten dat hij met één controleur speelt en met twee aanvallende middenvelders. En hij heeft ook een back-up nodig voor Ridgeciano Haps, want Haps is de enige die linksback kan spelen. Tyrell Malaca is geblesseerd. Dus ik zat te denken de afgelopen dagen, en mensen mogen best lachen want hij is 34: Urby Emanuelson”, sprak Kraay bij FOX Sports. De analist zou Emanuelson nog wel tot zijn 37e ‘durven te contracteren’.

“Ik heb het gehoord, ja”, reageert Emanuelson in gesprek met FOX Sports. “Je weet niet wat er op je pad kan komen. Op dit moment ben ik nog vrij, dus er is van alles mogelijk. Maar we hebben van beide kanten onze wensen uitgesproken en op dit moment ben ik met FC Utrecht bezig. Stel dat er wat anders op mijn pad komt, zal ik daarover moeten nadenken. Het belangrijkste voor mij is het project, ik ben al een beetje op leeftijd.”

“Ik denk dat ik nog wel even mee kan, maar ik merk dat ik daarbuiten ook al met andere dingen bezig ben”, vervolgt Emanuelson. Hij begon zijn loopbaan bij Ajax, vertrok in 2011 naar het buitenland om in Italië en Engeland te spelen en keerde in 2017 terug in Nederland bij FC Utrecht. “De bal ligt op dit moment bij Jordy (Zuidam, directeur voetbalzaken bij FC Utrecht, red.) en hij zou kijken hoe hij dit in kaart kan brengen. Stel dat er een andere club komt, zou ik daarover nadenken.”