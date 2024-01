Terugkeer van jeugdproduct bij Ajax? ‘Zou mooi zijn om in de ArenA te spelen’

Timothy Fosu-Mensah hoopt ooit nog eens voor Ajax te spelen, zo zegt de 26-jarige verdediger van Bayer Leverkusen te gast in Fresia & Milan parkeren de bus. De drievoudig international van Oranje beschikt bij de koploper van Duitsland over een aflopend contract en maakt er geen geheim van dat hij ooit in de Johan Cruijff ArenA wil spelen.

Fosu-Mensah, geboren in Amsterdam, werd door Ajax in 2006 opgepikt bij AVV Zeeburgia. Na acht jaar in de jeugdopleiding van de Nederlandse recordkampioen vertrok hij op zestienjarige leeftijd naar Manchester United.

Uiteindelijk speelde Fosu-Mensah dertig officiële wedstrijden in de hoofdmacht van the Red Devils. Tussendoor werd hij nog uitgeleend aan Crystal Palace en Fulham, om in januari 2021 te vertrekken naar Bayer Leverkusen.

Daar kampt Fosu-Mensah vaak met blessureleed, waardoor hij de afgelopen jaren slechts dertig officiële wedstrijden speelde voor die Werkself. Het lijkt erop dat Fosu-Mensah komende zomer transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Fosu-Mensah droomt ervan om ooit voor Ajax te spelen, zo steekt hij niet onder stoelen of banken. “Ajax heeft sowieso voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Toen ik acht was ben ik daar gekomen, ik ben ballenjongen geweest in de ArenA en heb dat allemaal al meegemaakt. Als je dat van zo dichtbij hebt gezien, zou het wel een mooi iets zijn om ooit in de ArenA te spelen voor Ajax.”

“Dat zou zeker mooi zijn”, herhaalt Fosu-Mensah. “Want dat heb ik vroeger als droom gehad. Bij mij thuis in Nederland zie je ook veel Ajax-foto’s van mij vroeger, bijvoorbeeld met spelers als Suárez en Emanuelson. Dat zijn dingen die niet uit te leggen zijn. Het is wel iets dat ik leuk zou vinden.”

Fosu-Mensah moest ook dit seizoen een groot aantal wedstrijden laten schieten vanwege een knieblessure. Inmiddels zit hij weer op de bank bij de absolute stuntploeg van dit Bundesliga-seizoen. Koploper Bayer Leverkusen heeft liefst zeven punten meer verzameld dan Bayern München, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Fosu-Mensah maakt zich zodoende op voor een aantal bijzondere laatste maanden in de BayArena.

