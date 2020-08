Willian kiest kort na vertrek bij Chelsea voor deal met Arsenal

Willian maakt definitief de overstap van Chelsea naar Arsenal, zo melden beide Londense clubs via de officiële kanalen. De Braziliaanse middenvelder doorstond de medische keuring bij the Gunners zonder problemen en zette daarna zijn handtekening onder een driejarig contract. Willian, die een contractvoorstel van Chelsea afsloeg, is de eerste aanwinst van manager Mikel Arteta voor het nieuwe seizoen.

Willian, die in totaal zeven seizoenen bij Chelsea onder contract stond, gaf zondag via Instagram te kennen dat hij the Blues definitief ging verlaten. De 32-jarige middenvelder wilde wel actief blijven op Stamford Bridge, maar dan wel met een contract voor drie seizoenen. De clubleiding van Chelsea wilde echter niet verder gaan dan een verbintenis voor twee jaar. Willian besloot daarop om zijn loopbaan bij Arsenal een vervolg te geven.

De Arsenal-aanwinst droeg tussen 2013 en 2020 339 keer het shirt van Chelsea. In al die 63 wedstrijden kwam Willian tot 63 doelpunten en tekende hij 62 maal voor een assist. De aanvallend ingestelde middenvelder legde met Chelsea tweemaal beslag op de Engelse landstitel. Daarnaast werd de Europa League, de FA Cup en de ELF Cup eenmaal in de wacht gesleept. Hij maakt wellicht op 29 augustus zijn debuut voor Arsenal, dat die dag in het duel om de Community Shield aantreedt tegen kampioen Liverpool.

Op de clubwebsite van Arsenal laat Willian weten blij te zijn met zijn overstap. “Met Arteta voor de groep krijgt Arsenal weer de kans om voor titels te strijden, zowel in de Premier League als in Europa”, aldus de Braziliaan, die naar eigen zeggen veel zin heeft om aan de slag te gaan. “Ik kan niet wachten om het veld op te stappen en mijn ploeggenoten te helpen om deze club weer te laten stralen. Dat is wat ik hier wil bereiken.”

De aanwezigheid van Arteta heeft een belangrijke rol gespeeld in het besluit van Willian om voor Arsenal te kiezen. “Ik heb een goed gesprek met hem had. Hij heeft me het vertrouwen gegeven om naar de club te komen. Hij heeft de juitse dingen tegen me gezegd en daarom heb ik gekozen voor Arsenal.” Willian speelde bij Chelsea doorgaans vanaf de rechterflank. Op welke positie hij zich bij zijn nieuwe club gaat richten? “Haha, dat is een lastige vraag. Dat laat ik over aan Arteta. Ik kan spelen vanaf rechts, het midden en vanaf de linkerkant.”