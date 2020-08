Penalty nummer 21 helpt Manchester United in verlenging naar halve finale

Manchester United heeft zich maandagavond voor de halve finale van de Europa League geplaatst. Het team van Ole Gunnar Solksjaer had in het RheinEnergieStadion in Keulen een verlenging nodig om zich van FC Kopenhagen te ontdoen. Een rake strafschop, nummer 21 van het seizoen voor the Mancunians, gaf de doorslag: 1-0. Opvallend: het was de jongste basiself van Manchester United in een Europa League-duel (25 jaar, 64 dagen) sinds de basisopstelling van Louis van Gaal in maart 2016 (24 jaar, 191 dagen).

In de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht, zonder doelpunten, en dat was een goede afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Zowel de Engelse club als het team van Stale Solbakken had in de eerste 45 minuten kansen op een openingstreffer. Het ontbrak enigszins aan diepgang bij Manchester United, dat er ook niet in slaagde om de wedstrijd te controleren, terwijl FC Kopenhagen, waar Nicolai Boilesen deel uitmaakte van de basiself, daarentegen boven alle verwachtingen uitsteeg.

Met name de pas achttienjarige Mohamed Daramy hield de defensie van Manchester United bezig. Sergio Romero, Eric Bailly en Harry Maguire moesten tot het uiterste gaan om de jonge aanvaller te stoppen. Een kopbal van Bruno Fernandes in de 21e minuut ging tegen de bovenkant van de lat en in de extra tijd van de eerste helft belandde de bal wél achter Karl-Johan Johnsson. De VAR constateerde echter dat Mason Greenwood buitenspel stond voordat hij de bal uiterst precies vanaf rechts in de linkerhoek schoot.

In het eerste kwartier na rust was het Manchester United dat de dienst uitmaakte en opnieuw leek het team van Solskjaer aan de leiding te gaan. Na een scherpe pass van Rashford eindigde een laag schot van Greenwood op de paal, waarna het leer alsnog door Rashford in een leeg doel werd gewerkt. Hij stond echter buitenspel en dus werd ook deze treffer ongeldig verklaard. Luttele minuten later stond het aluminium een doelpunt in de weg toen een zinderend schot van Fernandes tegen de linkerpaal aanging.

De vermoeidheid sloeg toe bij beide teams naarmate de tweede helft vorderde en dat leidde veelal tot meer ruimtes maar ook meer onnauwkeurigheid in de passing. Johnsson redde FC Kopenhagen enkele minuten voor tijd door een inzet van Anthony Martial uit de bovenhoek te werken. In de noodzakelijke verlenging kreeg Fernandes de wedstrijd eindelijk uit balans: na een overtreding van voormalig FC Twente-verdediger Andreas Bjelland op Martial in het strafschopgebied schoot hij de bal vanaf elf meter binnen. Johnson koos wel de goede hoek, maar kon de inzet van de Portugees niet keren.

Johnson, die ooit bij NEC op de loonlijst stond, hield FC Kopenhagen in het restant van de verlenging op de been. De doelman stond zekere doelpunten van Fernandes en de voor Greenwood ingevallen Mata in de weg en kwam uit op in totaal dertien reddingen: het hoogste aantal voor een keeper sinds de oprichting van de Europa League in 2009. De inspanningen van Johnson ten spijt; FC Kopenhagen kon de voltreffer van Fernandes vanaf de stip niet meer wegpoetsen. Manchester United speelt over een week tegen de winnaar van het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Sevilla.