Vertrek Veltman bij Ajax biedt kansen: ‘Basisplaats een reëel doel’

Ajax-trainer Erik ten Hag zoekt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen naar een geschikte opvolger van Joël Veltman, die onlangs naar Brighton & Hove Albion vertrok. Perr Schuurs hoopt vurig dat hij als basisspeler aan het nieuwe seizoen begint. De pas twintigjarige centrumverdediger krijgt veel hulp van assistent-coach Winston Bogarde, die als geen ander weet wat het is om op topniveau te acteren.

"Iedereen weet wat Winston voor een verdediger was", verklaart Schuurs in gesprek met De Telegraaf. "Hij kon als geen ander zijn kracht gebruiken. De laatste weken is hij erg met me bezig. Hij wil mij dat ook allemaal overbrengen. Dat is voor mij alleen maar mooi. Daar kan ik mijn voordeel mee doen." De jonge Ajacied weet dat hij nog een hoop kan leren. "Ik moet meedogenlozer worden. Op dat punt moet ik me nog steeds verbeteren."

Voor Schuurs lonkte vorig jaar al een basisplaats nadat Matthijs de Ligt naar Juventus was vertrokken. "Maar Veltman kwam ijzersterk terug en ik speelde eigenlijk alleen als hij niet beschikbaar was", verzucht de mandekker, die met Edson Álvarez en Jurriën Timber vecht om een plaats naast Daley Blind in het hart van de Ajax-defensie. "Dat geeft wel vertrouwen. Ik heb nu het idee dat het realistisch is dat ik de kans ga krijgen."

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

Schuurs weet dat hij negentig minuten lang geconcentreerd moet blijven. Vorig jaar ging het op dat vlak mis tegen AZ. De alerte Myron Boadu tekende hierdoor in de slotfase voor de 1-0 zege op Ajax. Ook in het Europa League-duel met Getafe ging Schuurs de fout in. "Ik weet wat ik beter moet doen. Ik wil me nu zo goed mogelijk laten zien. Ik moet nu de kans die ik krijg grijpen. Basisspeler van Ajax worden is nu een reëel doel."

In de tweede helft van het duel met RKC kreeg Schuurs te maken met Devyne Rensch als rechtsback. De van origine centrale verdediger maakte zijn officieuze debuut voor Ajax. "Ik was er sowieso klaar voor en ik wist stiekem al dat ik in ging vallen. Ik hoop dat ik mijn best gedaan heb en heb laten zien wie ik ben. Ik ben klaar voor meer", aldus de trotse jongeling tegenover Ajax TV. "Dit is een speciale zomer, maar ik wil meer. Dit is nog het begin, maar ik ben zeker tevreden. Ik train elke dag hard, probeer het team te helpen en mezelf beter te maken."