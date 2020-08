‘Barcelona hoort vraagprijs vanuit Engeland voor oude bekende’

Manchester City wil Eric García niet zomaar laten gaan. Volgens de BBC is de vraagprijs voor de centrumverdediger vastgesteld op omgerekend 33 miljoen euro. Manager Josep Guardiola gaf donderdag op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Real Madrid aan dat García zijn tot 2021 lopende contract niet wenst te verlengen. Hierdoor lijkt een voortijdig afscheid onafwendbaar geworden.

Komt bovengenoemd bedrag niet op tafel, dan is Manchester City bereid om García transfervrij te laten vertrekken, zo klinkt het. Volgens de BBC doet de situatie omtrent de Spaanse mandekker denken aan die van Leroy Sané. De vleugelaanvaller stond eveneens voor zijn laatste contractjaar in het Etihad Stadium, maar dat was voor de clubleiding geen reden om de vraagprijs flink te laten zakken. Sané vertrok uiteindelijk voor een minimaal bedrag van 45 miljoen euro richting Bayern München.

"García wil zijn verbintenis bij Manchester City niet verlengen. Hij ligt nog een jaar vast. Maar er komt zeer waarschijnlijk niet nog een jaar bij. Dat is jammer voor ons. Ik denk dat hij naar een andere club wil vertrekken", liet Guardiola donderdag optekenen tijdens de persbijeenkomst in het Etihad Stadium. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano is Barcelona de eerste keuze van García en de goed ingevoerde journalist meldt tevens dat de gesprekken tussen alle betrokken partijen in volle gang zijn. De verdediger maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, voordat hij in 2017 bij Manchester City tekende.

De BBC benadrukt dat Manchester City de hoop op een nieuw contract voor García nog niet helemaal heeft opgegeven. Desondanks lijkt het er sterk op dat de verdediger na drie seizoenen in Engeland terugkeert richting Spanje. García had in de laatste fase van afgelopen seizoen nog wel een basisplaats onder Guardiola, die hem naast Aymeric Laporte posteerde in het hart van de defensie. Manchester City heeft de verdediging inmiddels versterkt met Nathan Aké, voor 45 miljoen euro, terwijl naar verluidt ook Napoli-speler Kalidou Koulibaly in beeld is in Manchester.