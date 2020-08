‘Barcelona bereidt bod van 40 miljoen op 28-voudig Turks international voor’

Çaglar Söyüncü staat in de serieuze belangstelling van Barcelona, zo weet NTV Spor te melden. Het Turkse medium stelt dat de Catalanen van plan zijn om een bod van veertig miljoen euro bij Leicester City neer te leggen voor de 24-jarige verdediger. Er zou bij Barcelona voor Söyüncü een vijfjarig contract klaarliggen, dat hij kan ondertekenen zodra er een akkoord met Leicster is bereikt over een transfersom.

Leicester telde twee jaar geleden 21,1 miljoen euro neer om Söyüncü los te weken bij SC Freiburg. De 28-voudig Turks international speelde eerder in het shirt van Altinordu FK, Aliaga FK, Bucaspor en Menemen Belediyespor. Het contract van Söyüncü bij the Foxes loopt nog tot medio 2023 en het lijkt momenteel niet aannemelijk dat hij die verbintenis gaat uitdienen, want er is veel belangstelling voor de centrumverdediger.

AS maakte eerder al melding van de belangstelling van Barcelona, maar schreef destijds dat Liverpool de beste papieren had om Söyüncü binnen te halen. Overigens zou ook Manchester City belangstelling gehad hebben voor de Turkse verdediger, al versterkten the Citizens zich al met Nathan Aké en wil manager Josep Guardiola naar verluidt nog een gearriveerde verdediger aan zijn selectie toevoegen. Kalidou Koulibaly staat in dat opzicht het hoogst op het verlanglijstje van Manchester City.

Söyüncü speelde afgelopen seizoen 42 wedstrijden voor Leicester, dat als vijfde eindigde in de Premier League en derhalve maar net een Champions League-ticket miste. In Barcelona zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Jean-Clair Todibo, al mogen de twee laatstgenoemden deze zomer naar verluidt vertrekken. Eric García wordt de laatste tijd ook hevig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona en Guardiola zei donderdag dat de negentienjarige centrumverdediger zijn tot 2021 lopende contract bij Manchester City niet gaat verlengen.