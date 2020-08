Xavi Simons (17) debuteert voor PSG; eerste beelden gaan viraal

Xavi Simons heeft woensdagavond zijn officieuze debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De zeventienjarige Nederlander deed als invaller zestien minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen competitiegenoot Sochaux. De eindstand was toen al bereikt door een doelpunt in de eerste helft van Eric Maxim Choupo-Moting: 1-0

Voor PSG was de wedstrijd tegen Sochaux de generale repetitie voor het Champions League-duel van volgende week met Atalanta. Trainer Thomas Tuchel stuurde niet zijn sterkste basiself het veld in: Neymar, Angel Dí María en Mauro Icardi kregen bijvoorbeeld rust, terwijl Kylian Mbappé en Marco Verratti ontbraken vanwege blessures. Voor Verratti geldt dat het onwaarschijnlijk is dat hij op tijd hersteld zal zijn voor het treffen met Atalanta, weten diverse Franse media.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd na een kwartier voetballen gemaakt door Choupo-Moting. De spits uit Kameroen kon zeer eenvoudig scoren vanbinnen de zestien, nadat Florentin Pogba een uittrap van doelman Maxence Prévot niet onder controle kreeg. Prévot vervulde verderop in de eerste helft overigens nog een heldenrol, door een strafschop van Leandro Paredes te keren.

Een kwartier voor tijd werd Simons als vervanger van Julian Draxler het veld opgestuurd door Tuchel. De aanvallende middenvelder was vanavond overigens niet de enige jongeling die zijn officieuze debuut PSG maakte: ook Edouard Michut, Kenny Nagera, Abdoulaye Kamara en El Chadaille Bitshiabu mochten voor het eerst opdraven in het eerste van PSG. Zij wisten allen echter geen verandering meer aan de brengen in de score.