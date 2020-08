Nathan Aké maakt voor tientallen miljoenen transfer naar Man City

Nathan Aké mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De van Bournemouth afkomstige centrumverdediger doorstond zonder problemen de medische keuring in het Etihad Stadium, waarna een vijfjarig contract werd ondertekend. Volgens onder meer Sky Sports is met de transfer van de Oranje-international een bedrag van circa 45 miljoen euro gemoeid.

Aké beschikte bij Bournemouth nog over een contract dat twee seizoenen doorliep. Onder meer de BBC, The Guardian en de Daily Mail meldden vorige week dat de degradant een bod van tussen de 43 en 45 miljoen euro van Manchester City op de 25-jarige verdediger had geaccepteerd. Woensdag kwamen verschillende media met het bericht dat Aké naar Manchester was vertrokken voor de medische check-up, waardoor de miljoenentransfer in een stroomversnelling belandde.

"Manchester City is de beste club in Engeland als je kijkt naar het afgelopen decennium. Om hier te mogen spelen is echt een droom die uitkomt", vertelt Aké op de clubwebsite van Manchester City. "Dit is een topteam vol met spelers van wereldklasse. Overal waar je in dit team kijkt, zie je grote namen van internationale allure." Spelen onder Josep Guardiola is voor de Oranje-international de kers op de taart. "Een manager die over de hele wereld wordt bewonderd. Wat hij al heeft gepresteerd in het voetbal spreekt voor zichzelf. Zijn successen zijn ongelooflijk en zijn stijl van voetballen past heel goed bij me."

"Ik weet dat ik hard moet gaan werken om een basisplaats te bemachtigen, maar dat is wat ik hier kom doen. Ik zal er alles aan doen om het team te helpen en nog meer prijzen te pakken voor de club." Voor Aké is Manchester City zijn vijfde club in Engeland. Het avontuur aldaar begon bij Chelsea, dat hem tussendoor verhuurde aan Reading en Watford. In 2017 volgde voor circa 23 miljoen euro de definitieve overstap richting Bournemouth. Aké is de vierde aankoop van manager Josep Guardiola, die al uitpakte met de komst van Ferran Torres. Voor de van Valencia afkomstige vleugelaanvaller werd 27 miljoen euro betaald, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot maximaal 35 miljoen euro. Eerder al werden Yan Couto (Coritiba FC) en Issa Kaboré (KV Mechelen) aangetrokken.

"Nathan is een enorm goede verdediger. Hij was een leider bij Bournemouth en ik ben heel blij dat we het voor elkaar hebben gekregen hem hierheen te halen. Hij is sterk, snel en we hebben het gevoel dat hij technisch en intellectueel het vermogen heeft om zich aan te passen aan de speelstijl van Guardiola", zo licht technisch directeur Txiki Begiristain toe. "Deel uitmaken van dit team zal hem alleen nog maar beter maken."