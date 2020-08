‘Door de kritiek en stress, heeft hij bij Ajax minder laten zien dan hij kan'

Ajax zag Joël Veltman afgelopen week vertrekken. De 28-jarige verdediger kreeg zijn gewenste transfer naar de Premier League en maakt de overstap naar Brighton & Hove Albion. Keje Molenaar noemt het vertrek van Veltman in het NH Sportcafé van de omroep NH een fikse aderlating en komt tot de conclusie dat Ajax nog het nodige werk moet verzetten om de selectie op orde te krijgen.

"Voor de breedte van je selectie was Veltman wel belangrijk. Hij kan rechtsback en centrumverdediger spelen. Er zit veel meer kwaliteit in dan hij heeft laten zien. Ik denk dat door de kritiek die hij kreeg en door de stress, hij minder heeft laten zien dan hij werkelijk kan. Ik denk dat hij in Engeland gaat opbloeien”, voorspelt Molenaar. Veltman levert Ajax een bedrag van een miljoen euro op en zet bij Brighton & Hove Albion zijn handtekening onder een driejarig contract.

Na Hakim Ziyech, die naar Chelsea vertrok, is Veltman de tweede basisspeler die Ajax deze zomer verlaat. Daar tegenover staat de komst van Antony (gekomen van São Paulo), Maarten Stekelenburg (gekomen van Everton) en Mohamed Kudus (gekomen van FC Nordsjaelland). “Als je Ziyech en Veltman kwijt bent en als ik dan zie wat de aankopen zijn tot dusver... Ik weet niet of Ajax er klaar voor is. En als Onana, Tagliafico en Van de Beek nog vertrekken, moet je investeren.”

De lezing van de oud-verdediger van FC Volendam, Ajax en Feyenoord wordt onderschreven door Gerard van der Lem. De oud-prof, die als assistent werkzaam was bij onder meer Barcelona en Ajax, denkt dat de Amsterdammers niet eens de beste papieren hebben om komend seizoen kampioen te worden. “Van de top vier staan AZ en Feyenoord er nu het beste voor”, zo luidt de conclusie van Van der Lem.