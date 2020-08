Bosz onthult grote droom als trainer: ‘Het hoogste dat kan worden bereikt'

Peter Bosz werkt momenteel voor Bayer Leverkusen, maar hoopt in de toekomst nog Oranje onder zijn hoede te kunnen hebben. De 56-jarige oefenmeester geeft in gesprek met het Duitse persbureau DPA te kennen dat hij ‘het geweldig zou vinden als het zover komt’. Tegelijkertijd kan Bosz zich niet voorstellen dat hij nog tot zijn 72e actief blijft als trainer.

“Bondscoach worden is het hoogste dat in Nederland kan worden bereikt. Het zou geweldig zijn als het zover komt. Zo niet, dan is het zo”, geeft Bosz te kennen. De oefenmeester werkte voor achtereenvolgens AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Feyenoord (technisch directeur), andermaal Heracles, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund, alvorens hij bij Bayer Leverkusen terechtkwam. Zijn contract bij die Werkself loopt nog door tot medio 2022.

“Ik weet niet hoe lang ik nog trainer blijf. Misschien nog drie jaar. Maar het kan ook zomaar nog acht jaar zijn”, stelt de trainer van Bayer Leverkusen. Dat hij evenals vakgenoot Dick Advocaat tot zijn 72e als oefenmeester werkzaam is, kan Bosz zich niet voorstellen. “Ik doe het zolang ik ervan geniet. Maar je bent vaak gescheiden van je gezin. Ik wil nog een paar goede jaren met het gezin doorbrengen.”

De naam van Bosz werd al eens genoemd bij Oranje voor Ronald Koeman werd aangesteld als bondscoach. Op dat moment stond hij nog onder contract bij Borussia Dortmund, waar hij overigens binnen een halfjaar al het veld moest ruimen. “In voetbal draait veel om timing. Ik las dat Jürgen Klopp niet beschikbaar was toen Bayern München hem wilde halen. Maar dat betekent dus niet dat Bayern hem niet wilde.”