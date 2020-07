Van Gaal wijst naar Wijnaldum en Ali B als boegbeelden voor homo's

Weinig homoseksuele mannen durven voor hun geaardheid uit te komen in het betaalde voetbal. Menigeen is ervan overtuigd dat er veel homo's vandaag de dag niet uit de kast durven te komen vanwege de aandacht en de consequenties. Mede naar aanleiding van Pride Amsterdam 2020 gaat de Gaykrant in gesprek met Louis van Gaal, die eerder als voetballer en trainer regelmatig heeft gedacht dat een collega homo was. Van Gaal beaamt dat er momenteel weinig over homoseksualiteit wordt gesproken in de voetbalwereld.

"De voetbalwereld heeft een ouderwetse hiërarchie en is heel conservatief in denken en doen. En in principe is de homoseksuele mens dat ook, want die is bang voor de consequenties. Waarom zou je niet voor je 'zijn' willen uitkomen? Omdat het niet geaccepteerd wordt? Juist in de beslotenheid van de kleedkamer zou dat wel geaccepteerd worden", zegt de voormalig coach van Ajax, AZ, Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal.

Van Gaal: 'Ajax - Bayern was de mooiste'

Er bestaat volgens Van Gaal een rechtsongelijkheid van homoseksuelen. "We prediken in Nederland dat wij allemaal dezelfde rechten hebben, maar dat hebben jullie niet altijd", zegt hij tegen de homoseksuele verslaggever. "En dat vind ik heel erg. Dit is inderdaad hét moment om niet alleen over kleur, maar ook over geaardheid te praten. Een groot deel van Nederland is gewoon nog enorm conservatief. Ik heb veel homo's in mijn vriendenkring. Mij maakt het allemaal niets uit."

"Er is niet één speler in mijn carrière die gezegd heeft: ik ben homo. Niet één. Dat zegt genoeg", vervolgt Van Gaal, die heel vaak homoseksualiteit vermoedde bij spelers. Volgens hem waren het meestal de meer creatieve voetballers. "Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten. Nee, bij welke club dat was, doet er niet toe. Ik wil juist die speler beschermen. En de meeste van hen zijn ook getrouwd met een vrouw en hebben kinderen. Dat kan ik ze echt niet aandoen."

Van Gaal krijgt de vraag hoe hij kijkt naar Johan Derksen, die volgens de journalist 'kwetsende dingen' over homo's heeft gezegd. "Hij heeft meer over mij gezegd dan over homoseksualiteit. Is die man nu echt zo belangrijk?", aldus Van Gaal, die vindt dat de homogemeenschap moet zoeken naar boegbeelden die voor de homo's opkomt. "Die een humane status hebben. Ali B bijvoorbeeld. Het is een Marokkaan, dus het zou heel opzienbarend zijn als hij een welwillend oog had voor homoseksualiteit. Iemand uit de voetbalwereld? Georginio Wijnaldum. Die kan als gekleurde mens vergelijkingen maken over de benadering van de mens in al zijn geaardheden. Ik kan mij niet voorstellen dat hij daar tegen is."