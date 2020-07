Vidal laakt handelswijze Zidane in lofzang op ‘broer’ bij Real Madrid

James Rodríguez heeft bij Real Madrid geen uitzicht op een basisplaats, waardoor een tussentijds vertrek van de Colombiaanse middenvelder niet meer dan logisch lijkt. Arturo Vidal, die bij Bayern München enige tijd samenspeelde met James, adviseert hem om Real zo snel mogelijk achter zich te laten, zeker gezien de in zijn ogen problematische werkrelatie met trainer Zinédine Zidane.

Vidal, die zelf ook geregeld in verband wordt gebracht met een vertrek bij Barcelona, benadrukt de hechte band die hij heeft met James. "We zijn net broers, in München hebben we een geweldige vriendschap opgebouwd", aldus de middenvelder in Spaanse dienst in gesprek met Win Sports. "We praten altijd met elkaar, ook toen we samen op vakantie waren. Het is erg vervelend dat hij niet door één deur kan met de trainer."

"James heeft heel wat te bieden als basisspeler. Ik snap dan ook niet waarom hij afgelopen seizoen zo weinig aan spelen toekwam bij Real onder Zidane", vervolgt de verbaasde Vidal zijn relaas. "Ik hoop dat hij voor zichzelf de beste keuze maakt, zodat hij weer aan spelen toekomt. Voetballiefhebbers houden van spelers met extra kwaliteiten en daar is James er zeker een van. Het is van cruciaal belang dat hij goed nadenkt over zijn toekomst en een club vindt waar hij weer plezier krijgt in het spelletje."

De 29-jarige middenvelder ligt nog een seizoen vast in Madrid. Real zal hem waarschijnlijk tussentijds willen verkopen, om zo te voorkomen dat James volgend jaar met een transfervrije status vertrekt. Volgens de Daily Express is Manchester United een belangrijke gegadigde om hem over te nemen, zeker nu de vraagprijs van de Koninklijke naar verluidt is gezakt naar 25 miljoen euro.