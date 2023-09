Arturo Vidal komt met bizar oordeel over Ten Hag: ‘Kale mensen zijn ingewikkeld’

Maandag, 25 september 2023 om 11:04 • Bart DHanis • Laatste update: 12:33

Arturo Vidal heeft geen hoge pet op van Manchester United-manager Erik ten Hag, zo heeft hij laten blijken in een interview met journalist Pablo Girat. Met name de manier waarop Ten Hag met Cristiano Ronaldo is omgesprongen, kan de Chileense middenvelder niet bekoren.

“Hoe kan je Ronaldo op deze manier wegsturen?”, vraagt Vidal zich hardop af. ”Ten Hag is zo slecht binnengekomen bij United. Ronaldo was de doelpuntenmaker van dat elftal en dat ga je op deze manier met hem om, onbegrijpelijk", stelt Vidal in het interview. Ronaldo vertrok afgelopen winter naar Saudi-Arabië, nadat zijn contract bij United in goed overleg werd ontbonden.

De voormalig middenvelder van onder meer Bayern München, FC Barcelona en Juventus heeft wel een verklaring voor de in zijn ogen opmerkelijke keuzes van Ten Hag. “Kale mensen zijn nu eenmaal ingewikkeld. Zo zitten zij nou eenmaal in elkaar.” Ten Hag werd na het wegsturen van Ronaldo derde met zijn ploeg en legde beslag op de Carabao Cup door in de finale op Wembley Newcastle met 2-0 te verslaan.

Eerder in opspraak

Vidal kwam eind augustus onder vuur te liggen na een uitspraak over Robert Enke. Enke kampte met depressie en pleegde in 2009 zelfmoord. In een livestream op Twitch ging het over de hoogtepunten uit de carrière van Vidal. De inmiddels 36-jarige middenvelder vertelde hoe hij zijn eerste doelpunt maakte in Europa. Vidal stond destijds onder contract bij Bayer Leverkusen en scoorde tegen Hannover ‘96, waar Enke onder de lat stond. “Het was mijn eerste doelpunt dat ik scoorde in Europa. Na een tijdje raakte de doelman in een depressie en pleegde zelfmoord”, zei Vidal.