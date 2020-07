‘James staat na zakken vraagprijs voor transfer naar Premier League’

Manchester United heeft de beste papieren om James Rodríguez deze zomer over te nemen van Real Madrid, zo weet de Daily Express zondag te melden. Beide clubs gaan komende week om de tafel om een transfer te bespreken, zo klinkt het. Met de deal zou een bedrag van 25 miljoen euro zijn gemoeid. Real hoopt James in de eerstvolgende transferperiode te kunnen verkopen, om zo te voorkomen dat de Colombiaanse middenvelder volgend jaar gratis de deur uitloopt.

James heeft onder trainer Zinédine Zidane al enige tijd geen uitzicht meer op speeltijd, waardoor een tussentijdse transfer de beste oplossing lijkt voor beide partijen. De 29-jarige Zuid-Amerikaan had afgelopen met vijf basisplaatsen in LaLiga slechts een kleine bijdrage in de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis. Rodríguez, in 2014 voor tachtig miljoen euro overgenomen van AS Monaco, werd al eens voor twee seizoenen verhuurd aan Bayern München.

De kampioensvideo van Real Madrid 2019-2020

De bankzitter van Real is recentelijk ook gelinkt aan het Everton van manager Carlo Ancelotti, die in het seizoen 2014/15 in Madrid samenwerkte met James. Manchester United ligt evenwel in poleposition om de middenvelder naar Engeland te halen. The Red Devils willen dan ook zo snel mogelijk in onderhandeling treden met de zaakwaarnemer van James. Volgens de Daily Express is Real bereid om mee te werken aan een transfer van de reservespeler. De Spaanse kampioen zette in januari nog in op een transferbedrag van vijftig miljoen euro, maar vanwege de coronacrisis is de vraagprijs inmiddels onder de dertig miljoen gezakt.

Manager Ole Gunnar Solskjaer wil zo snel mogelijk aansluiting met Liverpool en Manchester City en volgens de Noorse keuzeheer zijn topaankopen in dat kader noodzakelijk. Manchester United is recentelijk ook al in verband gebracht met onder meer Jadon Sancho. Mocht een deal met Borussia Dortmund voor de aanvaller niet mogelijk zijn, dan komt volgens The Athletic Kingsley Coman in beeld. Daarnaast passeerden de namen van James Maddison en Donny van de Beek de revue.