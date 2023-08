Arturo Vidal ligt onder vuur na opmerking over zelfmoord Robert Enke

Arturo Vidal heeft zich niet bepaald populair gemaakt. De middenvelder van het Braziliaanse Club Athletico Paranaense heeft in een livestream op Twitch een opmerking gemaakt over de Duitse doelman Robert Enke. Enke kampte met depressie en pleegde in 2009 zelfmoord.

In de livestream op het platform ging het over de hoogtepunten uit de carrière van Vidal. De inmiddels 36-jarige middenvelder vertelde hoe hij zijn eerste doelpunt maakte in Europa. Vidal stond destijds onder contract bij Bayer Leverkusen en scoorde tegen Hannover ‘96, waarbij Enke onder de lat stond. “Het was mijn eerste doelpunt dat ik scoorde in Europa. Na een tijdje raakte de doelman in een depressie en pleegde zelfmoord”, zei Vidal.

Die opmerking schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het Spaanse Marca noemt de opmerking walgelijk en volgens La Gazzetta dello Sport is ‘dit een zin waar je meteen spijt van hebt na het uitspreken ervan’. Vidal zelf reageert geschokt op de ontstane ophef. “Ik bedoelde er niks verkeerds mee. Ik lachte er ook helemaal niet om, dat zou ik nooit doen. Ik vertelde alleen het verhaal.”

Enkes dood maakte veel tongen los in de voetbalwereld. Zijn vrouw, Teresa Enke, zette samen met de Duitse voetbalbond DfB een stichting op om het thema in de topsport bespreekbaar te maken. Enke hield zijn depressie verborgen omdat hij bang was dat zijn carrière in gevaar zou komen. De vaste doelman van het nationale team van Duitsland wilde na zijn loopbaan samen met Ronald Reng een boek schrijven over zijn depressie. Dit boek is er alsnog gekomen, maar Reng schreef het alleen.