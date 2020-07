‘Jaarsalaris van vijftig miljoen schrikt gegadigde voor Lionel Messi niet af’

Internazionale werd in de afgelopen jaren al meerdere malen in verband gebracht met de komst van Lionel Messi en ook nu wordt de naam van i Nerazzurri weer in een adem genoemd met die van de Argentijnse superster. Sport Mediaset meldt zondag dat voorzitter Steven Zhang de directie van zijn club opdracht heeft gegeven om serieus te onderzoeken of de komst van Messi volgend jaar mogelijk is. De aanvaller ligt nog een jaar vast bij Barcelona en zou in de zomer van 2021 zodoende transfervrij van club kunnen wisselen.

Inter-trainer Antonio Conte deed zaterdag na de overwinning op Genoa tegenover de Italiaanse pers nog een poging om de geruchten de kop in te drukken: “We hebben het nu over fantasy football, over situaties die op dit moment niet gelinkt kunnen worden aan Inter, om meerdere redenen. Ik denk dat er niemand in de wereld gek genoeg is om Messi niet in zijn elftal te willen hebben. Maar een dergelijke situatie is momenteel erg, erg, erg ver weg, van waar we mee bezig zijn en wat we proberen op te bouwen.”

Conte spreekt zich uit over geruchten

Ondanks deze uitspraken van Conte en woorden van gelijke strekking van algemeen directeur Giuseppe Marotta, verzekert Sport Mediaset dat Inter achter de schermen heel anders tegen de situatie aankijkt. De Milanezen zouden van plan zijn om clubicoon en vicevoorzitter Javier Zanetti in te zetten in hun pogingen om Messi warm te maken voor een verhuizing naar Italië. Zanetti is goed bevriend met zijn landgenoot, met wie hij ook samenspeelde bij de Argentijnse nationale ploeg.

Messi verdient momenteel een basissom van vijftig miljoen euro bij Barcelona, dat door middel van een bonusconstructie met nog twintig miljoen kan oplopen. Dit bedrag vormt geen probleem voor Zhang, die Suning achter zich weet. Het Chinese miljardenbedrijf nam vier jaar geleden een meerderheid van de aandelen in Inter over en zou bereid zijn om een forse investering te doen om de komst van Messi mogelijk te maken. Zhang zou er bovendien van overtuigd zijn dat het halen van Messi zich dankzij sponsordeals, de verkoop van shirts en andere marketingdeals vanzelf uit zal betalen.

De geruchten over de interesse van Inter komen in een uiterst turbulente periode voor Barcelona. De Catalanen moesten onlangs toekijken hoe Real Madrid de landstitel greep en ook achter de schermen rommelt het flink. Trainer Quique Sétien wordt alweer naar de uitgang geschreven, terwijl veel grote aankopen niet renderen. In maart leidden berichten over het al dan niet inleveren van salaris vanwege de coronacrisis bovendien tot een stevige botsing tussen Messi en het bestuur van de club.