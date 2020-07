‘Hij gooide bij Ajax met een schaar naar Zlatan en ze beukten op elkaar in’

Jan van Halst stond in de herfst van zijn loopbaan drie seizoenen onder contract bij Ajax en in die jaren deelde de oud-middenvelder de kleedkamer onder meer met Zlatan Ibrahimovic en Ahmed Mido Hossam. De toen nog zeer jonge aanvallers hadden een explosief karakter, wat volgens Van Halst meer dan eens voor interne strubbelingen zorgde bij de Amsterdamse club.

Volgens van Van Halst is de inmiddels 38-jarige Ibrahimovic, die in januari terugkeerde bij AC Milan, in al die jaren niets veranderd. "Toen (bij Ajax, red.) had hij al dezelfde houding en attitude", zegt de analist in Paniekvoetbal van Ziggo Sport. ". Alleen was het toen alleen nog op de hotelkamer. Ik sliep nog samen met hem. Tijdens trainingen liet hij wel waanzinnige dingen zien, maar nog niet tijdens de wedstrijden. Hij werd uitgefloten in het Ajax-stadion, dat begreep hij niet. En hij begreep ook niet dat mensen niet zagen hoe goed hij was. Hij zat in de hotelkamer: people don't know how good I am. Toen was hij al zo overtuigd en dat heeft hij eigenlijk zijn hele carrière laten zien."

Eén incident tussen Ibrahimovic en Mido staat in het geheugen gegrift van Van Halst. "Dat waren natuurlijk twee enorme alfa-mannetjes", vervolgt de voormalig Ajacied. "Ze wilden allebei spelen, maar ze speelden destijds een beetje om en om in de spits. Dat ging op een gegeven moment steeds meer piepen en kraken. Op een gegeven moment gebeurde er iets in de eerste helft, dat sudderde maar door. Na afloop gooide Mido naar Zlatan een schaar. Ze beukten daarna op elkaar in in de kleedkamer. Ze moesten uit elkaar worden gehaald."

Volgens Van Halst had de ruzie tussen de aanvallers geen negatief effect op het groepsproces bij Ajax. "Het mooie was van dat elftal: een dag later een high five en ze gingen gewoon weer verder." De routinier verliet Ajax in 2002, nadat de landstitel en TOTO KNVB Beker waren veroverd. Van Halst speelde nadien nog voor Fortuna Sittard en Vitesse. In 2003 zette hij een punt achter zijn loopbaan.