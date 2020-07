Ajax krijgt huurling terug na zeventien optredens in LaLiga

Lisandro Magallán keert deze zomer definitief terug bij Ajax. Alavés, dat de centrale verdediger het afgelopen seizoen van de Amsterdammers huurde, neemt woensdag via de officiële kanalen afscheid van de Argentijn. Magallán zal zich zodoende binnenkort weer bij Ajax melden, waar hij nog vastligt tot medio 2023.

Magallán werd anderhalf jaar geleden door Ajax voor negen miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Een groot succes werd zijn eerste periode in Nederland echter niet en zijn werkgever koos er een halfjaar later al voor om de 26-jarige verdediger op huurbasis naar Spanje te sturen. In het afgelopen seizoen kwam Magallán zeventien keer in actie in LaLiga en wist hij eenmaal te scoren.

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

In Baskenland schipperde de stopper tussen bank en basis, al maakte hij bijvoorbeeld in de laatste speelronde wel de negentig minuten vol tegen Barcelona en waren er eerder ook optredens tegen Sevilla en Atlético Madrid. Of Magallán aankomend seizoen de kans krijgt onder trainer Erik ten Hag is nog niet helemaal duidelijk.

Ajax heeft momenteel met Daley Blind, Lisandro Martínez, Joël Veltman, Edson Álvarez en Perr Schuurs al een aantal andere spelers onder contract staan die centraal achterin uit de voeten kunnen. Magallán speelde tot nu toe zes wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waaronder een korte invalbeurt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van het afgelopen seizoen.