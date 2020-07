Van Dijk trekt boetekleed aan: ‘Maar het is te makkelijk om dat te zeggen’

Hoewel Liverpool al even kampioen van Engeland is, hadden the Reds met het puntenrecord van Manchester City in het vizier in de afgelopen weken nog wel wat om voor te spelen. De 2-1 nederlaag tegen Arsenal van woensdagavond betekent echter dat de manschappen van Jürgen Klopp op maximaal 99 punten uit kunnen komen, eentje minder dan het record van the Citizens. De verliespartij tegen the Gunners werd na een halfuur ingeleid door Virgil van Dijk, die met een zeldzame fout Alexandre Lacazette de gelijkmaker cadeau gaf.

Van Dijk werd op de rand van zijn eigen zestien onder druk gezet door Reiss Nelson, waarna zijn pass terug op Alisson werd onderschept door Lacazette. De Oranje-international trok na afloop van het duel in gesprek met Sky Sports het boetekleed aan: “Het is duidelijk dat we hen de doelpunten cadeau hebben gegeven. Ik denk dat wij tot aan het eerste doelpunt duidelijk de bovenliggende partij waren: we domineerden, zetten druk en nadat we die twee doelpunten cadeau hadden gegeven was het natuurlijk moeilijk om terug te komen.”

“We hebben wel wat kansen gecreëerd, ik denk dat zij wat wilden doen op de counter. Maar als je doelpunten weggeeft zoals wij vandaag hebben gedaan, mezelf incluis, dan krijg je wat je verdient.” Van Dijk denkt niet dat de fouten die Liverpool maakte, de 2-1 van Arsenal kwam tot stand na een foute pass van Alisson, te maken hebben met een gebrek aan concentratie omdat Liverpool toch al kampioen was.

“Het is te makkelijk om dat te zeggen, het is te makkelijk om daar de schuld neer te leggen. Als je de wedstrijd gezien hebt, kun je zien dat er tot mijn fout niets aan de hand was. We speelden goed, ik had op een gegeven moment het gevoel dat we hier op een comfortabele manier zouden winnen. Maar wanneer je de doelpunten weggeeft zie je wat er gebeurt. Helaas was de fout van mij, ik neem de schuld natuurlijk op me. Ik accepteer het als een man en ga door. We gaan proberen om de laatste twee wedstrijden te winnen en daarna krijgen we een welverdiende rustpauze, maar we moeten niet vergeten dat we al een fantastisch seizoen achter de rug hebben”, sloot hij af.