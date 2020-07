‘Ajax in afwachting van deal van 25 miljoen voor felbegeerde verdediger’

Sven Botman staat nog immer hoog op het prioriteitenlijstje van Lille OSC, zo verzekert L'Équipe dinsdag. De Telegraaf meldde onlangs al dat Ajax een akkoord had gesloten voor een transfer tussen de acht en negen miljoen euro en de Franse krant houdt dezelfde bedragen aan. Botman, voor wie een vijfjarig contract klaarligt in Frankrijk, wordt door technisch directeur Luis Campos gezien als de ideale opvolger van Gabriel Magalhães, die op weg lijkt naar Napoli.

Gabriel is in verschillende buitenlandse media ook al in verband gebracht met Arsenal en Everton. Napoli lijkt echter de beste papieren te hebben om de Braziliaanse centrumverdediger in te lijven. L'Équipe rept over een transfersom van 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro. Gabriel arriveerde in januari 2017 bij Lille, afgelopen seizoen nog tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De mandekker werd tussendoor verhuurd aan Troyes en Dinamo Zagreb. Lille kan de komst van Botman pas financieren als Gabriel daadwerkelijk voor miljoenen wordt verkocht deze zomer, zo klinkt het.

Botman verlengde in maart zijn verbintenis met Ajax nog tot de zomer van 2023. "Als jeugdspeler van Ajax heb je eigenlijk maar één droom: slagen in de ArenA", vertelde hij na het bereiken van een akkoord over een nieuw contract. "Door mijn tijdelijke vertrek naar sc Heerenveen leek ik daar verder van verwijderd te raken. Maar door mijn ontwikkeling in de afgelopen acht maanden is dat doel juist dichterbij gekomen." Botman doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax. Speelminuten in de hoofdmacht werden de verdediger echter nog niet gegund.

Lille richt zijn pijlen naast Botman op Jonathan David, afgelopen seizoen een van de revelaties van AA Gent. Naar verluidt hebben de Fransen een eerste bod van 25 miljoen euro neergelegd voor de international van Canada, die enkele maanden geleden nog werd omschreven als mogelijke aanwinst van Ajax. De clubleiding van AA Gent denkt eerder aan een transferbedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro. David geldt als opvolger van de onder meer door AC Milan, Internazionale en Napoli begeerde Victor Osimhen. De aanvaller was ondanks al in Napels om de faciliteiten van i Partenopei te bezichtigen. Een miljoenendeal tussen beide clubs is echter nog niet gesloten.