‘Ik zou Weghorst daarom graag zien bij een topclub als Bayern München’

Wout Weghorst brak door bij FC Emmen, verdiende een transfer naar Heracles Almelo en ging via AZ naar VfL Wolfsburg. In de Bundesliga was de 27-jarige spits het afgelopen seizoen samen met Robert Lewandowski en Timo Werner de enige met minimaal vijftien doelpunten. Zijn scoringsdrift leidde tot geruchten over een transfer naar Arsenal. John Stegeman kent Weghorst vanuit hun gezamenlijke tijd bij Heracles en is benieuwd hoe hoog de lat van de Oranje-international ligt.

“Hij is nog niet klaar. Zijn honger is nog niet gestild”, zegt Stegeman in een interview met Voetbal International over Weghorst, goed voor twintig goals in alle competities. “Hij absorbeert steeds het niveau waarop hij speelt. Dat vind ik heel knap. Emmen, Heracles. Eerste spits, stap naar subtop. Ook daar een bepalende factor. Weer de beste speler bij AZ. Daarna door naar Wolfsburg. Hij maakt zich steeds het niveau waarop hij speelt eigen. Dat is een belangrijk kenmerk voor hem als speler.”

Doordat Weghorst zich de afgelopen jaren steeds verder heeft ontwikkeld bij de clubs waar hij speelde, is Stegeman benieuwd hoe ver de aanvaller kan komen. “Ik zou hem daarom graag zien bij een topclub als Bayern München. Ik weet niet of hij een spits voor dat niveau is, maar misschien doet hij ons wel versteld staan”, aldus de trainer van PEC Zwolle. “Omdat hij zich steeds weer blijkt te kunnen aanpassen. Maar op een gegeven moment is het klaar. Er zit een keer een max aan, zelfs voor Wout.”